«Я сама себе психолог». Откровения Соболенко перед финалом AO-2023 с Рыбакиной

В четверг, 26 января, определились участницы финала Открытого чемпионата Австралии в женском одиночном разряде. Соперницей Елены Рыбакиной, выигравшей первый полуфинал, стала белоруска Арина Соболенко, которая в своём полуфинале обыграла Магду Линетт из Польши со счётом 7:6 (7:1), 6:2. Соболенко шесть раз подала навылет и допустила всего две двойные ошибки; при этом у неё 33 виннерса против девяти у соперницы.

«Очень счастлива прямо сейчас. Сложный матч. Очень рада, что удалось победить», — сказала Арина на послематчевой пресс-конференции.

— Первый сет был такой напряжённый. Почему у тебя были проблемы и как справилась с ними?

— Соперница играла в отличный теннис. В начале игры я не чувствовала свой ритм. Она хорошо двигалась по корту, всякий раз возвращала мяч. Я чувствовала, что оказалась немного под давлением. Но я ожидала этого. Затем сказала себе, что надо лучше двигаться. Старалась сосредоточиться на движении. Как только я это сделала, я стала лучше чувствовать ритм. После 3:3, где-то в этом районе, я стала чувствовать себя гораздо лучше. Играть было нелегко. Но дело было в самой игре, а не в нервах или в чём-то ещё.

— Как справлялась с нервами?

— Честно говоря, не делала ничего такого. Вполне нормально, если немного нервничаешь. Большой турнир, большой финал. Как только начнёшь делать что-то в этом направлении, проблем станет только больше, знаете? Я просто оставила это всё. Чувствовать, что нервничаешь, — это нормально. Что касается матча, то да, она классно играла, хорошо подавала. Мне надо было заставить её работать, чтобы она оказалась под давлением. Вот и всё, собственно.

— Почему ты особо не праздновала победу?

— Впереди ещё один матч. Хорошо, что я прорвалась через полуфинал. Но впереди ещё одна игра. Хочу оставаться сосредоточенной.

— Ты сказала «прорваться». Теперь легче, когда наконец-то вышла в финал?

— Ну, не легче. Всё-таки это финал. Матч лёгким не будет. Но я рада, что сделала этот следующий шаг. Я понимаю, что для завоевания титула придётся поработать как следует.

Арина Соболенко Фото: Clive Brunskill/Getty Images

— По каким параметрам ты вышла на новый уровень на этом турнире?

— Я стала лучше двигаться по корту. Не знаю (смех в зале). Я поработала над всем. Думаю, во всех аспектах я немного прибавила.

— Работаешь ли с психологом?

— Откровенно говоря, я решила прекратить работу с психологом. Поняла, что мне не поможет никто, кроме меня самой. Да, на предсезонке я беседовала с психологом. И сказала: слушай, у меня чувство, что я сама должна со всем этим справляться, так как всякий раз, как я надеюсь, что кто-то решит мои проблемы, они не решаются. Я должна была взять на себя эту ответственность. Да, я больше не работаю с психологом. Я сама себе психолог (смех в зале).

— Когда ты впервые подумала, что хочешь взять «Шлем»?

— Не знаю. Может, когда мне было 19. Тогда я стала чуть больше верить в себя. Стала понимать, что если работать, то через несколько лет мне, возможно, удастся сделать это.

— Если возьмёшь титул, то станешь первой «нейтральной» чемпионкой [в нейтральном статусе]. Что думаешь?

— Давайте поговорим об этом, если выиграю. Если, если… Не люблю говорить «если». Я хочу заработать этот титул, сделать всё возможное. Если выиграю, можете меня спросить, и я отвечу (улыбается).

— Помнишь финалы «Шлемов», которые смотрела в юности?

— Помню матч Кербер с Сереной. Она играла с Сереной в финале, да? Да, немного помню. В кафе стоял телевизор. Я купила шоколад и такая: о, классный матч, хорошая работа (смех в зале), можно мой шоколад? Честно говоря, я не так много смотрела теннис. Не знаю. Не знаю почему. Мне так неудобно сейчас.

— А сейчас много смотришь? Смотрела финал Уимблдона с Рыбакиной?

— Нет, я не смотрела Уимблдон в том году. Мне так плохо было от этого всего, и я вообще его не смотрела. Немного финал, но и то лишь потому, что тренировалась в тот момент в зале. Немного посмотрела. Был отличный теннис.

Арина Соболенко Фото: Darrian Traynor/Getty Images

— Как тебе удалось выйти на новый уровень?

— Стараюсь меньше кричать после неудачных розыгрышей, ошибок. Стараюсь сдерживать себя, оставаться спокойной, просто думать о следующем розыгрыше. Вообще-то я не скучаю. По-прежнему кричу «давай» и всё такое. Не думаю, что смотреть на мою игру скучно. Надеюсь на это. Просто негативных эмоций стало меньше.

— Ты выиграла все три матча у Рыбакиной. Чем твоя мощь отличается от её?

— Не знаю. Может, вы скажете (смех в зале)? Не знаю. Она играет чуть более плоско, что ли, чуть чаще задействует вращение. Думаю, в этом разница.

— С кем обсуждаешь свои ощущения, если нет психолога?

— Я много общаюсь с командой. И с семьёй. Думаю, я достаточно хорошо знаю себя. Я знаю, как управлять эмоциями.

— Первый гейм сегодня был не самый лучший для тебя. Раньше сильнее реагировала бы на свои ошибки?

— Вероятно, да. Я бы начала орать на всех, излишне сильно бить по мячу. А сегодня я сказала себе: ладно, бывает, всё в порядке, продолжу работать, стараться — и найду свой ритм.