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Даниил Медведев, Новак Джокович, Андрей Рублёв: онлайн-трансляция 1/4 финала Дубая-2023, где смотреть, сетка, расписание

Андрей Рублёв vs ван де Зандсхулп. Россиянин хочет продолжить серию побед в Дубае. LIVE!
Даниил Сальников
1/4 финала теннисного турнира в Дубае. LIVE!
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За место в полуфинале сражаются Джокович, Рублёв, Медведев. Кто пройдёт дальше? Все подробности — в нашей трансляции.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию четвертьфинального дня на турнире ATP-500 в Дубае. В четверг за места в полуфинале поборются действующий чемпион соревнований Андрей Рублёв, действующий лидер мирового рейтинга Новак Джокович и самый титулованный россиянин в современном теннисе Даниил Медведев. Рублёву в 1/4 финала будет противостоять Ботик ван де Зандсхулп. В истории их противостояния ведёт голландец – 1-0. Третьим запуском, не ранее 18:00 мск, Джокович поборется с поляком Хубертом Хуркачем. У Новака комфортное соотношение встреч – 4-0. А вот у Медведева с Борной Чоричем пока отрицательный баланс встреч – 2-4. Как получится на этот раз – узнаете в нашем онлайне!

ATP-500. Дубай – 2023. Сетка
Дубай (м). 1/4 финала
02 марта 2023, четверг. 16:30 МСК
Ботик ван де Зандсхулп
33
Нидерланды
Ботик ван де Зандсхулп
Б. ван де Зандсхулп
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Андрей Рублёв
6
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Дубай (м). 1/4 финала
02 марта 2023, четверг. 19:30 МСК
Даниил Медведев
7
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Борна Чорич
20
Хорватия
Борна Чорич
Б. Чорич
Live Даниил Сальников

Список чемпионов Дубая выглядит довольно интересным. Среди них есть и два сегодняшних участника четвертьфиналов — Рублёв и Джокович.

Все чемпионы Дубая:
1993 Новачек
1994 Густафссон
1995 У.Феррейра
1996 Иванишевич
1997 Мустер
1998 Корретха
1999 Гольмар
2000 Кифер
2001 Ферреро
2002 Санторо
2003-2005, 2007, 2012, 2014, 2015, 2019 Федерер
2006 Надаль
2008 Роддик
2009-2011, 2013, 2020 Джокович
2016 Вавринка
2017 Маррей
2018 Баутиста-Агут
2021 Карацев
2022 Рублёв
15:27 Даниил Сальников

Зверев уже взял первый сет у Сонего — 7:5. Подробнее следить за матчем можно в нашем онлайн-табло.

Дубай (м). 1/4 финала
02 марта 2023, четверг. 14:15 МСК
Александр Зверев
16
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
7 		2  
5 		2  
         
Лоренцо Сонего
67
Италия
Лоренцо Сонего
Л. Сонего
15:24 Даниил Сальников

Сегодня в Дубае один четвертьфинальный матч интереснее другого.

Расписание четверга, 2 марта
14:00. Зверев — Сонего
Далее. ван де Зандсхулп — Рублёв
Не ранее 18:00. Джокович — Хуркач
Далее. Медведев — Чорич
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