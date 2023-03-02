Андрей Рублёв vs ван де Зандсхулп. Россиянин хочет продолжить серию побед в Дубае. LIVE!

За место в полуфинале сражаются Джокович, Рублёв, Медведев. Кто пройдёт дальше? Все подробности — в нашей трансляции.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию четвертьфинального дня на турнире ATP-500 в Дубае. В четверг за места в полуфинале поборются действующий чемпион соревнований Андрей Рублёв, действующий лидер мирового рейтинга Новак Джокович и самый титулованный россиянин в современном теннисе Даниил Медведев. Рублёву в 1/4 финала будет противостоять Ботик ван де Зандсхулп. В истории их противостояния ведёт голландец – 1-0. Третьим запуском, не ранее 18:00 мск, Джокович поборется с поляком Хубертом Хуркачем. У Новака комфортное соотношение встреч – 4-0. А вот у Медведева с Борной Чоричем пока отрицательный баланс встреч – 2-4. Как получится на этот раз – узнаете в нашем онлайне!