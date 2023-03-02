Андрей Рублёв vs ван де Зандсхулп. Россиянин хочет продолжить серию побед в Дубае. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию четвертьфинального дня на турнире ATP-500 в Дубае. В четверг за места в полуфинале поборются действующий чемпион соревнований Андрей Рублёв, действующий лидер мирового рейтинга Новак Джокович и самый титулованный россиянин в современном теннисе Даниил Медведев. Рублёву в 1/4 финала будет противостоять Ботик ван де Зандсхулп. В истории их противостояния ведёт голландец – 1-0. Третьим запуском, не ранее 18:00 мск, Джокович поборется с поляком Хубертом Хуркачем. У Новака комфортное соотношение встреч – 4-0. А вот у Медведева с Борной Чоричем пока отрицательный баланс встреч – 2-4. Как получится на этот раз – узнаете в нашем онлайне!
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Список чемпионов Дубая выглядит довольно интересным. Среди них есть и два сегодняшних участника четвертьфиналов — Рублёв и Джокович.
1993 Новачек
1994 Густафссон
1995 У.Феррейра
1996 Иванишевич
1997 Мустер
1998 Корретха
1999 Гольмар
2000 Кифер
2001 Ферреро
2002 Санторо
2003-2005, 2007, 2012, 2014, 2015, 2019 Федерер
2006 Надаль
2008 Роддик
2009-2011, 2013, 2020 Джокович
2016 Вавринка
2017 Маррей
2018 Баутиста-Агут
2021 Карацев
2022 Рублёв
Зверев уже взял первый сет у Сонего — 7:5. Подробнее следить за матчем можно в нашем онлайн-табло.
Сегодня в Дубае один четвертьфинальный матч интереснее другого.
14:00. Зверев — Сонего
Далее. ван де Зандсхулп — Рублёв
Не ранее 18:00. Джокович — Хуркач
Далее. Медведев — Чорич
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