Андрей Рублёв vs Александр Зверев. Кто прорвётся в финал Дубая? LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию полуфиналов турнира ATP-500 в Дубае. В пятницу за места в финале поборются действующий чемпион соревнований Андрей Рублёв, лидер мирового рейтинга Новак Джокович, самый титулованный россиянин в современном теннисе Даниил Медведев и возвращающийся в строй после травмы Александр Зверев. В противостоянии Зверева и Рублёва ведёт Александр – 5-0, причём Андрей так и не сумел взять за это время ни одной партии. У Медведева с Джоковичем тоже «личка» не в пользу россиянина – 4-9. Самое болезненное поражение Даниил нанёс сербу в финале US Open – 2021. Но с тех пор Новак выиграл четыре встречи подряд. Как будет на этот раз – узнаете в нашем онлайне!
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Любопытно, что в противостоянии со своим соперником по полуфиналу Александром Зверевым россиянин Андрей Рублёв проиграл все пять матчей, причём не взяв ни единого сета. Удастся ли Андрею сегодня размочить счёт?
1. Монте-Карло-2016. 1/32 финала. Зверев — 6:1, 6:3.
2. Пекин-2017. 1/4 финала. Зверев — 6:2, 6:3.
3. Шанхай-2019. 1/8 финала. Зверев — 6:0, 7:6.
4. Australian Open — 2020. 1/8 финала. Зверев — 6:4, 6:4, 6:4.
5. Цинциннати-2021. Финал. Зверев — 6:2, 6:3.
Андрей Рублёв, как действующий чемпион турнира, высказал на пресс-конференции интересную мысль, что его плохо поддерживают.
Половина из участников сегодняшнего игрового дня уже были победителями в Дубае:
1993 Новачек
1994 Густафссон
1995 У.Феррейра
1996 Иванишевич
1997 Мустер
1998 Корретха
1999 Гольмар
2000 Кифер
2001 Ферреро
2002 Санторо
2003-2005, 2007, 2012, 2014, 2015, 2019 Федерер
2006 Надаль
2008 Роддик
2009-2011, 2013, 2020 Джокович
2016 Вавринка
2017 Маррей
2018 Баутиста-Агут
2021 Карацев
2022 Рублёв
Сегодня на турнире ATP-500 в Дубае красочный день полуфиналов. Один матч круче другого.
16:00. Зверев — Рублёв
Не ранее 18:00. Джокович — Медведев
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