Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Новак Джокович, Даниил Медведев, Андрей Рублёв: онлайн-трансляция 1/2 финала Дубая-2023, где смотреть, сетка, расписание

Андрей Рублёв vs Александр Зверев. Кто прорвётся в финал Дубая? LIVE!
Даниил Сальников
Андрей Рублёв vs Александр Зверев
Аудио-версия:
Комментарии
За место в финале сражаются Джокович, Медведев, Рублёв и Зверев. Кто пройдёт дальше? Все подробности – в нашей трансляции.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию полуфиналов турнира ATP-500 в Дубае. В пятницу за места в финале поборются действующий чемпион соревнований Андрей Рублёв, лидер мирового рейтинга Новак Джокович, самый титулованный россиянин в современном теннисе Даниил Медведев и возвращающийся в строй после травмы Александр Зверев. В противостоянии Зверева и Рублёва ведёт Александр – 5-0, причём Андрей так и не сумел взять за это время ни одной партии. У Медведева с Джоковичем тоже «личка» не в пользу россиянина – 4-9. Самое болезненное поражение Даниил нанёс сербу в финале US Open – 2021. Но с тех пор Новак выиграл четыре встречи подряд. Как будет на этот раз – узнаете в нашем онлайне!

ATP-500. Дубай-2023. Сетка
Дубай (м). 1/2 финала
03 марта 2023, пятница. 16:00 МСК
Александр Зверев
16
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Андрей Рублёв
6
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Дубай (м). 1/2 финала
03 марта 2023, пятница. 18:00 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Даниил Медведев
7
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Live Даниил Сальников

Любопытно, что в противостоянии со своим соперником по полуфиналу Александром Зверевым россиянин Андрей Рублёв проиграл все пять матчей, причём не взяв ни единого сета. Удастся ли Андрею сегодня размочить счёт?

Все встречи Зверев — Рублёв — 5-0:
1. Монте-Карло-2016. 1/32 финала. Зверев — 6:1, 6:3.
2. Пекин-2017. 1/4 финала. Зверев — 6:2, 6:3.
3. Шанхай-2019. 1/8 финала. Зверев — 6:0, 7:6.
4. Australian Open — 2020. 1/8 финала. Зверев — 6:4, 6:4, 6:4.
5. Цинциннати-2021. Финал. Зверев — 6:2, 6:3.
15:10 Даниил Сальников

Андрей Рублёв, как действующий чемпион турнира, высказал на пресс-конференции интересную мысль, что его плохо поддерживают.

«Не знаю, что такое поддержка публики». За Рублёва до сих пор слабо болеют зрители «Не знаю, что такое поддержка публики». За Рублёва до сих пор слабо болеют зрители
15:08 Даниил Сальников

Половина из участников сегодняшнего игрового дня уже были победителями в Дубае:

Все чемпионы Дубая:
1993 Новачек
1994 Густафссон
1995 У.Феррейра
1996 Иванишевич
1997 Мустер
1998 Корретха
1999 Гольмар
2000 Кифер
2001 Ферреро
2002 Санторо
2003-2005, 2007, 2012, 2014, 2015, 2019 Федерер
2006 Надаль
2008 Роддик
2009-2011, 2013, 2020 Джокович
2016 Вавринка
2017 Маррей
2018 Баутиста-Агут
2021 Карацев
2022 Рублёв
15:05 Даниил Сальников

Сегодня на турнире ATP-500 в Дубае красочный день полуфиналов. Один матч круче другого.

Расписание пятницы, 3 марта
16:00. Зверев — Рублёв
Не ранее 18:00. Джокович — Медведев
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023