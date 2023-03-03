Андрей Рублёв vs Александр Зверев. Кто прорвётся в финал Дубая? LIVE!

За место в финале сражаются Джокович, Медведев, Рублёв и Зверев. Кто пройдёт дальше? Все подробности – в нашей трансляции.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию полуфиналов турнира ATP-500 в Дубае. В пятницу за места в финале поборются действующий чемпион соревнований Андрей Рублёв, лидер мирового рейтинга Новак Джокович, самый титулованный россиянин в современном теннисе Даниил Медведев и возвращающийся в строй после травмы Александр Зверев. В противостоянии Зверева и Рублёва ведёт Александр – 5-0, причём Андрей так и не сумел взять за это время ни одной партии. У Медведева с Джоковичем тоже «личка» не в пользу россиянина – 4-9. Самое болезненное поражение Даниил нанёс сербу в финале US Open – 2021. Но с тех пор Новак выиграл четыре встречи подряд. Как будет на этот раз – узнаете в нашем онлайне!