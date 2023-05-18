7 избранных матчей пятницы: Кудерметова рвётся в финал Рима, Головин — в Лигу чемпионов

Что смотреть завтра, 19 мая: Бобровский против безумной атаки «Каролины», битва двух чемпионок ТБШ и сражение за еврокубки в Бундеслиге.

Все события 19 мая в Матч-центре «Чемпионата».

Время в материале – по Москве. Программа коротко:

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🏒 3:00: «Каролина Харрикейнз» — «Флорида Пантерз», НХЛ — плей-офф, финал Восточной конференции, первый матч

Интрига: Бобровский сдержит безумную атаку «Каролины»?

Третий раунд плей-офф НХЛ начинается с Востока. «Каролина», известная своими способностями атаковать много и чрезвычайно настойчиво, попытается захватить лидерство в серии с «Флоридой». Но будет непросто: «ураганам» придётся столкнуться с, пожалуй, лучшим вратарём этого розыгрыша Кубка Стэнли – Сергеем Бобровским.

«Каролина Харрикейнз» — «Флорида Пантерз» Фото: Marta Lavandier/AP/ТАСС

🏀 3:30: «Денвер Наггетс» — «Лос-Анджелес Лейкерс», НБА — плей-офф, финал Западной конференции, второй матч

Интрига: смогут ли «Наггетс» полноценно воспользоваться преимуществом своей площадки?

Второй матч станет определяющим и поможет ответить нам на следующий вопрос: «Лейкерс» дадут бой «Денверу» в серии в целом или нет? Конечно, в прошлом матче подопечные Дарвина Хэма отыграли 20-очковое отставание и сократили его до «-3». Правда, Леброн Джеймс имел возможность сделать «трёшку» и сравнять счёт в матче, но звёздный форвард промахнулся. Даже несмотря на умопомрачительные цифры Николы Йокича в первом матче, «озёрники» во второй половине смотрелись достойно. Значит, какая-никакая, но интрига нас точно ждёт.

«Денвер Наггетс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» Фото: Matthew Stockman/Getty Images

🎾 16:30*: Вероника Кудерметова (Россия, 11) — Ангелина Калинина (Украина, 30), WTA-1000, Рим — 1/2 финала

*Важно: время матча может измениться!

Интрига: пробьётся ли россиянка в свой первый финал «тысячника»?

Вероника Кудерметова на втором тысячнике подряд вышла в 1/2 финала. В Мадриде она уступила на этой стадии первой ракетке мира Иге Свёнтек. Теперь россиянке будет противостоять Ангелина Калинина из Украины. Ранее девушки встречались дважды и обменялись победами. В Линце-2021 в трёх сетах победу праздновала Кудерметова, а в Дубае-2023 реванш взяла Ангелина. А вот на грунте теннисистки ещё не встречались. Сможет ли Вероника преодолеть новый барьер и стать финалисткой?

Вероника Кудерметова Фото: Julian Finney/Getty Images

🎾 20:00*: Елена Рыбакина (Казахстан, 7) — Елена Остапенко (Латвия, 20), WTA-1000, Рим — 1/2 финала

*Важно: время матча может измениться!

Интрига: чем завершится битва двух чемпионок ТБШ?

Во втором полуфинале тоже встретятся две сеяные теннисистки – чемпионки ТБШ. Елена Рыбакина побеждала на Уимблдоне-2022 и была финалисткой Australian Open – 2023. На турнире в Риме представительнице Казахстана удалось пройти первую ракетку мира Игу Свёнтек. Елена Остапенко была чемпионкой «Ролан Гаррос» — 2017, полуфиналисткой Уимблдона-2018. Две Елены играли раньше три раза, и счёт был 2-1 в пользу Остапенко. Она победила в Линце-2019 и Истбурне-2021, а Рыбакина была сильнее в 1/4 финала Australian Open – 2023.

Елена Рыбакина Фото: Clive Brunskill/Getty Images

🏒 20:20: Казахстан — Словакия, ЧМ-2023, группа В

ЧМ-2023. Группа B ЧМ-2023. Группа B 19 мая 2023, пятница. 20:20 МСК Казахстан Не начался Словакия Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: Казахстан реабилитируется после трёх крупных поражений?

Волею календаря сборная Словакии начала турнир матчами с лидерами своей группы. К концу первого этапа чемпионата мира европейцы, напротив, получают номинально более слабых соперников, и первый из этого ряда – Казахстан. При этом расслабляться словакам всё равно нельзя: выход в плей-офф ещё не гарантирован. Казахстанцы свои задачи тоже не решили. Три поражения подряд (от чехов, швейцарцев и канадцев) вышли хотя и предсказуемыми, но всё равно болезненными. От каждого из соперников команда Мамбеталиева получила по пять шайб. Шансов зацепиться за победу во встрече со словаками должно быть больше.

Игроки сборной Казахстана Фото: iihf.com

⚽️ 21:30: «Фрайбург» — «Вольфсбург», Бундеслига, 33-й тур

Интрига: «Фрайбург» зацепится за последний шанс попасть в Лигу чемпионов?

«Фрайбург» рвётся в Лигу чемпионов. Клуб ранее никогда не участвовал в самом престижном еврокубке, ограничиваясь Лигой Европы и Кубком УЕФА. Теперь «Фрайбург» находится всего в шаге от мечты. Однако за два тура до конца Бундеслиги клуб отстаёт от четвёртого места на три очка. Тяжёлая ситуация. «Фрайбургу» противопоказано терять очки, при этом нужно надеяться на осечки «РБ Лейпциг» и «Униона». Впереди у команды Кристиана Штрайха тяжёлая домашняя встреча с «Вольфсбургом». Экс-чемпион Германии борется за попадание в Лигу Европы, поэтому также не намерен терять очки в предстоящей игре. Клубы ждёт настоящая заруба, которая решит многое на финише сезона Бундеслиги.

«Фрайбург» — «Вольфсбург» Фото: Stuart Franklin/Getty Images

⚽️ 22:00: «Лион» — «Монако», Лига 1, 36-й тур

Интрига: последний шанс для команды Головина сохранить интригу в борьбе за ЛЧ

«Монако» — самый непредсказуемый топ-клуб Франции. От монегасков можно ожидать победную серию из нескольких матчей, а иногда они мучатся с аутсайдерами. Нестабильность мешает клубу бороться за серьёзные места в Лиге 1. Команда Филиппа Клемана в таблице отстаёт на восемь очков от «Марселя», занимающего лигочемпионское третье место. В чемпионате Франции осталось всего три тура, поэтому «Монако» необходимо невероятное чудо, чтобы отобраться в ЛЧ. Но и выходить на принципиальную игру с «Лионом» без победного настроя нельзя. «Олимпик», в свою очередь, борется за попадание в пятёрку по итогам сезона. А ещё в их составе сияет Александр Ляказетт – второй бомбардир сезона Лиги 1. Головину и его команде придётся постараться, чтобы сохранить интригу за топ-3 в чемпионате.