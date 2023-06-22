8 топ-событий пятницы: Медведев и Аванесян в 1/4 финала, бой Малыхина и Дацик!

Расписание на завтра, 23 июня: наши теннисисты в четвертьфиналах, южноамериканский футбол и серьёзные и не очень бои.

Посмотреть все события 23 июня в Матч-центре «Чемпионата»

Время в материале — по Москве. Программа коротко:

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⚽️ 1:00: «Гремио» — «Америка Минейро», Бразилия — Серия А, 11-й тур

Интрига: «Гремио» ворвётся в группу лидеров чемпионата Бразилии?

«Гремио» — один из самых известных бразильских клубов. Но команда давно не выигрывала серьёзных трофеев. «Гремио» в последний раз побеждал в чемпионате в 1996 году. После 10 матчей в сезоне-2022/2023 команда идёт недалеко от лидеров. Отставание от «Ботафого», занимающего первое место – семь очков. А впереди ещё почти весь сезон. Но, чтобы не отставать от гонки за золото, «Гремио» необходимо побеждать в предстоящей игре с «Америкой Минейро». Напомним, за команду из Порту-Алегри выступает один из лучших форвардов XXI века – Луис Суарес. Так что шансы на высокие места у клуба отличные.

«Гремио» необходимо побеждать в предстоящей игре с «Америкой Минейро» Фото: gremio.net

⚽️ 1:45: «Ривер Плейт» — «Институто», Аргентина — Примера, первая фаза, 21-й тур

Интрига: «Ривер» ещё на шаг приблизится к победе в чемпионате Аргентины?

«Ривер Плейт» — лидер аргентинской Примеры. Команда после 21 матча на 10 очков опережает «Тальерес». «Ривер» настолько хорош в первой фазе чемпионата, что во второй у других команд уже не останется шансов на золото. Интересно, что за «миллионеров» играют несколько экс-футболистов РПЛ: Эмануэль Маммана, Хосе Саломон Рондон и Матиас Краневиттер. Бывшие футболисты «Зенита», «Рубина» и ЦСКА приведут «Ривер» к золоту? Впереди у команды встреча с «Институто», идущим во второй половине таблицы. Отличный шанс забрать три очка и приблизиться к 37-му чемпионству в истории.

«Ривер Плейт» — лидер аргентинской Примеры Фото: cariverplate.com.ar

🎾 18:00*: Элина Аванесян (Россия, LL) — Донна Векич (Хорватия), Берлин, 1/4 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сотворит ли ещё одну сенсацию лаки-лузер из России?

Элина Аванесян по счастливой случайности попала в сетку «пятисотника» в Берлине, заменив в ней хорватку Петру Мартич. В первом круге Элина сенсационно выбила из сетки первую ракетку России Дарью Касаткину, а потом обыграла ещё одну россиянку — Анну Блинкову. Чем завершится встреча 1/4 финала Аванесян с хорваткой Донной Векич. Ждать ли от Элины новую сенсацию?

Элина Аванесян Фото: Clive Mason/Getty Images

🎾 12:00*: Вероника Кудерметова (Россия, WC) — Екатерина Александрова (Россия), Берлин, 1/4 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: чем завершится четвёртое российское дерби на турнире в Берлине?

В пятницу в Берлине состоится уже четвёртое по счёту российское дерби. Ранее Элина Аванесян выбила из сетки Дарью Касаткину и Анну Блинкову, а Екатерина Александрова — Людмилу Самсонову. Теперь Александровой предстоит помериться силами с Вероникой Кудерметовой, с которой они только что играли в финале турнира в Хертогенбосхе. Тогда сильнее была Александрова. Как будет на этот раз? Ведь Вероника тоже сейчас в отличной форме — на пути к 1/4 финала она обыграла вторую ракетку мира Арину Соболенко.

Вероника Кудерметова Фото: Justin Setterfield/Getty Images

🎾 16:00*: Даниил Медведев (Россия, 1) — Роберто Баутиста-Агут (Испания, 8), Галле, 1/4 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: одолеет ли Медведев своего неудобного соперника?

Не так много в ATP-туре теннисистов, у которых положительный счёт личных встреч с Даниилом Медведевым. Один из таких неудобных соперников для россиянина — испанец Роберто Баутиста-Агут — достался Даниилу в 1/4 финала «пятисотника» в Галле. Счёт пока 4-2 в пользу Роберто. Сумеет ли лидер российского тенниса немного исправить неприятную для себя статистику?

Даниил Медведев Фото: Thomas F. Starke/Getty Images

🎾 18:30*: Андрей Рублёв (Россия, 3) — соперник пока неизвестен, Галле, 1/4 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: доберётся ли Рублёв до полуфинала с Медведевым?

Андрей Рублёв успешно продвигается по сетке «пятисотника» в Галле. Во втором круге он поквитался со своим обидчиком по «Мастерсу» в Риме – Янником Ханфманом из Германии – и пробился в четвертьфинал. Дальше Рублёву играть с победителем пары Таллон Грикспор – Хуберт Хуркач. Если Андрей сможет пройти на круг дальше, то в полуфинале не исключено российское дерби с Даниилом Медведевым.

👊 19:00: Анатолий Малыхин (Россия) — Арджан Бхуллар (Канада), ONE

Интрига: российский богатырь станет суперчемпионом ONE?

Анатолий Малыхин — один из главных российских тяжеловесов в ММА. Наш богатырь давно правит в азиатском промоушене ONE и сегодня может превратить свой временный пояс тяжёлого дивизиона в официальный. Соперник — канадский индиец Арджан Бхуллар, который сумел разозлить Анатолия оскорблениями в адрес его семьи. Если Малыхин победит, официально станет главным суперчемпионом ONE, объединив два пояса.

👊 21:00: Вячеслав Дацик (Россия) — Жаслан Галымжанов (Казахстан), Ural FC

Интрига: Рыжий Тарзан снесёт грозного Галыма ТТ?

Вячеслав Дацик, несмотря на солидный возраст, продолжает драться с завидной частотой. На этот раз Рыжего Тарзана заманили в Казахстан, где ему будет противостоять местный нокаутёр Жаслан Галымжанов, более известный под прозвищем Галым ТТ. Дацик по-прежнему надеется на физическую мощь: на взвешивании россиянин перевесил соперника на 20 килограммов. Но хватит ли умений?