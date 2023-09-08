«Зовите меня Коко». Наследница Серены может покорить US Open, если обыграет Соболенко

С тех пор как в 2019 году 15-летняя Кори Гауфф появилась на авансцене, она покорила мир тенниса. У юной американки-вундеркинда получилось хорошо справиться с давлением, несмотря на юный возраст, и добиться высоких результатов за короткий промежуток времени. В свои 19 лет знаменитая уроженка Атланты успела сыграть в одном финале ТБШ («Ролан Гаррос» – 2022). Спустя год Кори пробилась в решающий поединок на домашнем US Open. Разберём историю имени наследницы Серены Уильямс, которая покоряет всё новые и новые высоты. И, похоже, это только начало.

Кори или Коко?

На просторах спортивных изданий можно увидеть два варианта написания имени знаменитой американки. Коко — никнейм, который ей дали, и с того момента это стало её полноценным именем. Поскольку её назвали в честь отца Кори, а имена у них довольно похожие, им придумали прозвище. Именно родная тётя будущей звезды мирового тенниса предложила называть племянницу Коко. Когда юная девочка росла, её отца тоже называли Ко, и все с этим соглашались.

«Моё прозвище появилось потому, что нас обоих нельзя называть Кори/Кори, это могло бы сбить с толку. Кажется, это моя тётя сказала: «О, нам следует называть её просто Коко». Когда мой отец рос, люди называли его Ко, и, думаю, они просто говорили: «О, Коко — классное прозвище». С тех пор я называю себя Коко. Конечно, больше людей употребляли в своей речи именно вариант Коко, чем Кори», — сказал Гауфф в одном из интервью.

Теннисистка даже настояла на том, чтобы её называли Коко в рамках кампании NewBalance.

«Может, я и новичок, но выиграю я или проиграю, зовите меня Коко», — заявляла Гауфф в ходе рекламной кампании.

Начало пути на вершину

15-летняя воспитанница известной академии Муратоглу впервые оказалась в центре внимания на Уимблдоне-2019. Травяной «Шлем» она начала с того, что стала самой юной теннисисткой в Открытой эре, пробившейся в его основную сетку через квалификацию. Затем Кори победила Винус Уильямс, которая старше её на невероятные 23 с лишним года, после выиграла ещё два матча и лишь в 1/8 финала уступила будущей чемпионке турнира – Симоне Халеп. При этом Гауфф стала самой юной участницей четвёртого круга Уимблдона после 15-летней Дженнифер Каприати в 1991 году. По ходу турнира американка решала школьные задачи (писала контрольную перед финалом квалификации) и очаровывала непосредственностью («Я так вопила, когда увидела, что мать Бейонсе запостила меня в соцсетях. Надеюсь, она рассказала обо мне своей дочери»).

Агентство 20-кратного чемпиона ТБШ Роджера Федерера заметило тинейджера ещё за несколько месяцев до прорывного Уимблдона и помогло ей заключить контракт с итальянским производителем пасты, которого рекламирует и сам швейцарец. Также у американки есть спонсорские соглашения с Head и NewBalance– это соответственно теннисные ракетки и спортивная форма. Кстати, тот же Федерер в преддверии игры Гауфф с Халеп отмечал, что не удивится даже её победе на всём турнире. После отличного выступления в Лондоне уроженке Атланты раздавали большие авансы и возлагали немалые ожидания.

В октябре 2019 года Гауфф заставила вновь говорить о себе как о новой суперзвезде в женском туре. Юная американка выиграла турнир WTA-250 в Линце, став самой молодой обладательницей титула с 2004 года. Добавим, по дороге к титулу была обыграна Кики Бертенс, звёздная представительница Нидерландов из первой десятки женского мирового рейтинга. При этом у многих экспертов были опасения в том, что стремительный взлёт школьницы из США окажется непродолжительным. Теннисная общественность переживала, что уже совсем скоро Кори разделит судьбу других вундеркиндов, блеснувших на заре карьеры, а потом надломившихся от возложенных на них ожиданий. Можно вспомнить примеры Бьянки Андрееску которая выиграла US Open – 2019, – и затем пропала почти на два года из-за травм и проблем с мотивацией. Спустя только четыре года канадка начала стабильно выступать, однако вернуться на былой уровень всё ещё не выходит. Софья Кенин неожиданно стала победительницей Australian Open– 2020 – но так и не смогла поддержать стабильность, чтобы задержаться в пуле топов надолго. Наконец безумный прорыв всего два года назад на US Open выдала Эмма Радукану. Британка, которая в подростковом финале одолела Лейлу Фернандес, вообще не показывает никаких результатов в настоящий момент, так как проводит время по большей части на больничной койке.

Однако Гауфф не сломалась. Американке, известной с детства своим боевым духом, удалось сотворить уникальное достижение. Кори удалось выйти как минимум в четвёртый раунд всех турниров «Большого шлема». Девочка-подросток впервые пробилась в финал ТБШ в одиночном разряде на Открытом чемпионате Франции в 2022 году, но проиграла она лишь первой ракетке мига Иге Свёнтек, находившейся на тот момент в феноменальной форме. В этом же сезоне спортсменка впервые попала на Итоговый чемпионат в Форт-Уэсте. Правда тот турнир американка провалила, проиграв все встречи в своём квартете и не сумев пробиться в плей-офф.

Кори Гауфф и Ига Свёнтек на церемонии «РГ»-2022 Фото: Ryan Pierse/Getty Images

Главные успехи

Прорывным сезоном для Гауфф стал 2023 год. В августе 19-летняя уроженка Атланты победила на «пятисотнике» в Вашингтоне, а затем выиграла «тысячник» в Цинциннати. Тот успех является поистине знаковым для новой теннисной суперзвезды, ведь она завоевала свой крупный титул в карьере, а в полуфинале турнира смогла впервые одолеть лидера рейтинга WTA Игу Свёнтек.

Несмотря на свой юный возраст, Кори подходила к Открытому чемпионату США в качестве одной из главных фаворитов на титул. Путь к главному матчу домашнего турнира выдался у американки выдался крайне тернистым: в трёх из шести своих поединков Гауфф добывала победы в трёх партиях. При этом теннисистка даже успевала шутить. После победы над представительницей Бельгии Элисе Мертенс в 1/8 финала наследница Уильямс-младшей заявила, что именно присутствие на трибунах канадского певца Джастина Бибера помогло ей оставить эту игру за собой.

«Я подумала: «Не могу проиграть на глазах у Джастина Бибера!» Я не проиграла ни одного гейма после того, как увидела его», — приводит слова Гауфф ESPN US.

В своём главном матче в карьере Кори предстоит встретиться с именитой белорусской теннисисткой Ариной Соболенко, которая с грядущей недели сместит Свёнтек с вершины и впервые захватит лидерство в женском туре. Юная американка, прекрасно двигающаяся по корту и делающая ставку на атлетичный стиль, встретится с игроком, обладающим похожими теннисными данными. Гауфф может сотворить настоящую сказку на глазах у родных трибун уже в субботу, 8 сентября. За всеми событиями женского финала в одиночном разряде вы можете наблюдать на «Чемпионате».