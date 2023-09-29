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Нинбо-2023: сетки, результаты, расписание, где смотреть, Диана Шнайдер, первый финал в карьере

19-летняя Шнайдер впервые в финале турнира WTA! Россиянка поднимется на 20 мест в рейтинге
Александр Насонов
Нинбо-2023: сетки, результаты, расписание
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В полуфинале Диана едва не повесила сопернице «баранку» — и завтра поборется за взрослый титул.

В пятницу, 29 сентября, на хардовом турнире категории WTA-250 в Нинбо (Китай) проходят полуфинальные поединки. В первом матче дня играла российская теннисистка Диана Шнайдер. 19-летняя спортсменка, располагающаяся на 85-й строчке в мировой классификации, только в этом сезоне дебютировала в профессиональном туре. До этого Шнайдер лишь раз добиралась до полуфинальной стадии на уровне не ниже WTA-250. В июле юная россиянка не смогла выйти в решающий матч на грунте Гамбурга. А вот в этот раз Диана переписала личную историю.

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В Нинбо Шнайдер уже успела отметиться громкой сенсацией. В четвертьфинале она оказалась сильнее двукратной чемпионки Уимблдона Петры Квитовой, посеянной под вторым номером, — 6:1, 4:6, 6:3. В полуфинале россиянку ожидала 18-летняя представительница Чехии Линда Фрухвиртова, 117-я ракетка мира. В отличие от Дианы, у Фрухвиртовой уже есть один взрослый титул. В 2022 году она завоевала трофей в Ченнаи. Но в сегодняшнем противостоянии победный опыт ей не помог.

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Фрухвиртова успешнее вошла в игру и повела 2:0 после брейка во втором гейме. Однако Шнайдер удался обратный брейк, после чего она сравняла счёт, взяв свою подачу, — 2:2. Очень важным стал пятый гейм, в котором семь раз было «ровно». Диана вцепилась в подачу Линды, ни за что не желая её отдавать, и с шестого брейк-пойнта добилась своей цели. После этого она подала под ноль — 4:2.

Острый момент был в восьмом гейме, когда Фрухвиртова могла сравнять счёт, но упустила брейк-пойнт. В девятом гейме у Шнайдер был сетбол на приёме, но этим шансом она не воспользовалась. Зато подала на партию при 5:4, пусть и не без нервов. Россиянка вышла на тройной сетбол, упустила его, но после «ровно» всё же дожала соперницу — 6:4 за 59 минут.

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Во втором сете преимущество Шнайдер, которая перед началом партии взяла медицинский перерыв, было уже более весомым. Диана забрала первые три гейма, причём два из них — на чужой подаче. После этого медицинский перерыв понадобился уже Фрухвиртовой, у которой возникли проблемы со спиной; также ей разминали ноги. Но это не помогло чешке. При 5:0 Шнайдер, правда, не смогла подать на матч, а вот при 5:1 использовала второй матчбол на приёме — 6:4, 6:1 за 1 час 36 минут.

Нинбо. 1/2 финала
29 сентября 2023, пятница. 10:10 МСК
Линда Фрухвиртова
117
Чехия
Линда Фрухвиртова
Л. Фрухвиртова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		1
6 		6
         
Диана Шнайдер
85
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

Вот так Диана Шнайдер впервые в карьере вышла в финал турнира WTA. Благодаря этому успеху она в следующий понедельник поднимется как минимум на 64-ю строчку в рейтинге, отыграв таким образом 21 место. В финале Нинбо соперницей Шнайдер станет либо трёхкратная финалистка турниров «Большого шлема» Онс Жабер (1), либо полуфиналистка «Ролан Гаррос» 2020 года Надия Подороска.

WTA-250. Нинбо-2023. Турнирная сетка

Второй полуфинал состоится сегодня, а решающий матч — завтра, 30 сентября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».

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