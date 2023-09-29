Преемник Джоковича разбил россиянина в Астане. Как сербская диаспора двигает своего в туре

Уже четвёртый день как идёт Astana Open, а только сегодня закончились матчи первого круга. Вразвалочку, словно турнир «Большого шлема», серия 250 набирает обороты, но на трибунах до сих пор пусто: и на дневных, и на вечерних сессиях занято не более половины.

И на дневных, и на вечерних сессиях занято не более половины трибун Фото: «Чемпионат»

Но даже неполная посадка вмешивается в ход встреч. В óчке Себастьяна Корды и Алексея Попырина парни добрались до решающего сета – и тут на первый план вышла публика. Австралиец вёл атаку, хладнокровно разводил по углам и, когда уже нужно было вколачивать последний удар на кроссе с форхенда, – промазал. Неожиданно в самый момент удара у кого-то зазвонил телефон и сбил игрока. Кросс улетел в коридор, ракетка Алексея – в угол корта. Попырин ещё пару раз взывал к трибунам, мол, ребята, за что, поругался с главным судьёй и проиграл матч.

Опустошённый, он с недовольным лицом покинул корты Астаны, как после и два россиянина: свои матчи проиграли Алибек Качмазов и Александр Шевченко. Если 315-й в мировом рейтинге ATP очень круто держался и даже пару раз брейканул неудобного француза Адриано Маннарино в течение трёхсетовика, то 85-й в ATP достаточно быстро матч отдал. Видимо, не хватило того взгляда со стороны и подсказок по ходу встречи, которые игроки обычно получают регулярно. Шевченко же уже два месяца ездит по турнирам в одиночку. О чём он рассказал в эксклюзивном интервью «Чемпионату» в Астане.

Зато его соперник поддержку коуча как раз получал и впитывал. В боксе у него известный в прошлом теннисист Виктор Троицки. Капитан Сербии на Кубке Дэвиса, а также тренер в теннисном центре Новака Джоковича в Белграде. Последний, кстати, помогает Хамаду финансово. В этом, как «Чемпионату» рассказывал сам Троицки, и есть цель Новака на протяжении всей карьеры: «находить и тренировать молодых игроков».

Новак даёт ему корты и тренеров. По словам молодого серба, оплатил всё, что нужно профессиональному теннисисту. А на пресс-конференции вновь подтвердил близкие отношения с 24-кратным: «У нас с Новаком отличные отношения. Когда мне что-то нужно, он обязательно придёт на помощь. Мне лишь достаточно отправить сообщение, и Новак ответит. Также он часто поздравляет меня с победами и классными матчами, если я здорово отыграл. Так что мы всегда на связи. И это прекрасно, он классный парень».

И высказался по поводу распространённого высказывания о «преемнике Новака»: «Очевидно, каждый хочет идти своим путём, чтобы его никто ни с кем не сравнивал. Но я буду лишь счастлив сделать хоть часть того, что получилось у Новака. Конечно, он лучший игрок всех времён. И не думаю, что будут ещё подобные ему в про-туре когда-либо».

Уже 20-летний серб пока только дважды выходил в основу ТБШ – на Australian Open и Уимблдоне, а в трофейном резерве четыре челленджера и три фьючерса – шесть из которых на грунте. Но тандем явно понимает, куда идёт.

Об этом уже на русском Виктор разговаривал с тренером Борисом Собкиным прямо у входа в теннисный центр — у Троицки русские корни. «Мои бабушка и дедушка — русские. Он — из Твери, она — из Ростова. Они прибыли в Сербию из России в 1970-м, как и многие русские в те времена. Оба были молоды и приехали в другую страну со своими семьями, и уже в Сербии встретились, познакомились. Так что мой папа на 100% русский». Так что в Казахстане он не только тренирует перспективного подопечного, но и сам своего рода практикуется – вспоминает язык.