10 топ-событий воскресенья: бой Канело, финал Кудерметовой, много европейского футбола

Посмотреть все события 1 октября в Матч-центре «Чемпионата»

Время в материале — по Москве. Программа коротко:

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🥊 6:00*: Канело Альварес (Мексика) — Джермелл Чарло (США), титульный бой

*Время боя ориентировочное

Интрига: Канело состарился или нет?

Сауль Альварес — богатейший и самый популярный из действующих боксёров современности. Но возраст не щадит даже мексиканцев. После поражения от Дмитрия Бивола легендарный Канело, кажется, уже никогда не станет прежним. Или это нам только кажется? Джермелл Чарло станет большой проверкой для Альвареса, который уверяет, что находится в полном порядке. Если Сауль действительно в хорошей форме, у Чарло попросту нет шансов.

Канело Альварес (Мексика) — Джермелл Чарло (США) Фото: Getty Images

🏆 🎾 6:00*: Вероника Кудерметова (Россия, 8) — Джессика Пегула (США, 2), Токио, финал

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: завоюет ли Кудерметова свой второй титул в карьере?

Россиянка Вероника Кудерметова добралась до своего седьмого финала в карьере, но только в одном из них она одержала до этого победу — в Чарльстоне-2021. В борьбе за титул Токио-2023 Вероника сойдётся на корте с американкой Джессикой Пегулой, у которой в активе три победы. Ранее девушки встречались однажды — в Мадриде-2023, и тогда сильнее оказалась Кудерметова.

Вероника Кудерметова Фото: Koji Watanabe/Getty Images

🎾 7:30*: Алисия Паркс (США) — Людмила Самсонова (Россия), Пекин, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: каким получится дебют Самсоновой в Пекине?

Россиянка Людмила Самсонова после поражения во втором круге Токио попытается реабилитироваться в Пекине. На старте «тысячника» в столице Китая ей будет противостоять 22-летняя американка Алисия Паркс, с которой она ни разу не встречалась. Победительница матча во втором круге сыграет с лучшей теннисисткой из пары Петра Квитова — Сиюй Ван. Отметим, что для Самсоновой это будет дебют на турнире в Пекине.

Людмила Самсонова Фото: Getty Images

🎾 12:00*: Барбора Крейчикова (Чехия, 10) — Мирра Андреева (Россия, Q), Пекин, первый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как сыграет 16-летняя россиянка с чемпионкой ТБШ?

16-летняя россиянка Мирра Андреева успешно преодолела квалификацию и пробилась в основную сетку «тысячника» в Пекине. Её соперницей на старте стала чемпионка «Ролан Гаррос» — 2021 Барбора Крейчикова. Девушки уже пересекались на корте в этом году — во втором круге Уимблдона сильнее оказалась россиянка. Кто победит на этот раз? В следующем круге лучшая теннисистка из этой пары сыграет с Анастасией Павлюченковой.

Мирра Андреева Фото: Clive Brunskill/Getty Images

⚽️ 16:00: «Гавр» — «Лилль», Лига 1, 7-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Кузяев снова принесёт «Гавру» результат?

Играют новичок лиги и недавний чемпион, но по таблице так и не скажешь. «Гавр» после шести туров занимает седьмое место в чемпионате Франции, а «Лилль» — лишь 11-е. Матч ещё и пройдёт в Гавре, так что у хозяев наверняка позитивный настрой. Особые надежды на Кузяева — россиянин быстро стал лидером команды и сильно влияет на результат. На счету Далера два гола в Лиге 1 и участие в других результативных атаках.

Далер Кузяев Фото: hac-foot.com

⚽️ 16:30: «Крылья Советов» — «Спартак», РПЛ, 10-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: удастся ли «Спартаку» продлить серию в матче с одним из лидеров чемпионата?

Матч тура в РПЛ! «Крылья» — одна из главных сенсаций сезона. Команда Осинькина занимает второе место в таблице, но и «Спартак» рядом — отстаёт всего на два очка. Красно-белые одержали две победы в РПЛ подряд и едут в Самару с целью продлить серию и обойти соперника. Удастся ли? Матч с «Крыльями» обещает быть огненным.

«Крылья Советов» — «Спартак» Фото: pfcks.ru

🏒 17:00: «Ак Барс» — «Амур», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 01 октября 2023, воскресенье. 17:00 МСК Ак Барс Казань Не начался Амур Хабаровск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: выиграет ли «Амур» в Казани впервые за 10 лет?

Последний раз «Амур» обыгрывал «Ак Барс» в Казани без малого 10 лет назад! Сейчас у «тигров» и денег больше, и амбиции выше, и состав солиднее, но победа над казанцами всё равно будет восприниматься как сенсация. Важным фактором станет игра вратаря — у «Амура» и Лозебников, и Калниньш выглядят в полном порядке. Сможет ли «Амур» остановить мощную атаку «Ак Барса»? Тот уже споткнулся в этом году о «Сочи», да и недавние примеры минского «Динамо» и «Торпедо» показывают, что это вполне реально.

«Ак Барс» — «Амур» Фото: vk.com/hcakbars

⚽️ 19:00: «Ахмат» — «Динамо», РПЛ, 10-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: какая из команд реабилитируется за прошлый тур?

«Ахмат» неделю назад проиграл «Балтике», «Динамо» — «Спартаку». После таких результатов нужно обязательно набирать очки, причём желательно сразу три. Но матч очный, а значит, успеха добьётся только кто-то один. За «Ахмат» говорят домашнее поле и удачная работа нового тренера Мирослава Ромащенко. «Динамо» же в целом смотрится солиднее, да и Марцел Личка, кажется, освоился в клубе.

«Динамо» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

⚽️ 19:00: «Аталанта» — «Ювентус», Серия А, 7-й тур

Интрига: кто продолжит погоню за миланскими командами?

Сезон в Италии складывается крайне интересно. Наверху таблицы обосновались «Интер» и «Милан», а «Аталанта» и «Ювентус» пытаются их догнать. Разница в очках совсем небольшая, сегодняшних соперников отделяет всего один балл (в пользу «Юве»). Интрига шикарная, а результат стратегически важен.

Алексей Миранчук Фото: Emmanuele Ciancaglini/Getty Images

⚽️ 22:00: «Атлетико» — «Кадис», Ла Лига, 8-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: вернётся ли «Атлетико» в топ-4?

По таблице может сложиться ощущение, что у «Атлетико» есть проблемы, но это не совсем так. У команды Диего Симеоне остаётся матч в запасе из-за странного переноса игры с «Севильей». Разница в проведённых встречах будет ликвидирована позже, а пока есть возможность вернуться в четвёрку лидеров — нужно обыграть «Кадис». Правда, соперник совсем не простой: команда занимает девятое место и пока не думает о борьбе за выживание.