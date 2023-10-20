Карацев разгромил неудобного австралийца в Токио. Россиянин вернётся в топ-40

В пятницу, 20 октября, на турнире категории ATP-500 в Токио (Япония) проходят четвертьфинальные матчи. Третьим запуском организаторы поставили российско-австралийское противостояние, в котором 50-я ракетка мира Аслан Карацев играл с 13-м номером рейтинга ATP Алексом де Минором.

30-летний уроженец Владикавказа успел провести в Токио два матча. На старте соревнований отечественный спортсмен закрыл в двух сетах шестого сеяного турнира американца Фрэнсиса Тиафо — 6:3, 7:6. Это была дебютная победа над американцем в карьере россиянина. Далее Аслан переиграл неуступчивого Чжан Чжичжэня из Китая со счётом 6:3, 6:4. После этого успеха полуфиналист Australian Open — 2021 вышел вперёд по личным встречам с представителем Поднебесной — 2:1. Де Минор, в свою очередь, в первом круге японского «пятисотника» в трёхчасовом марафоне сломил сопротивление британца Джека Дрэйпера (4:6, 7:6, 7:6), а впоследствии одолел Диего Шварцмана из Аргентины — 6:0, 7:5.

История личных противостояний Карацева и де Минора является не самой богатой: на взрослом уровне теннисисты встречались лишь дважды. В 2020 году австралиец оказался сильнее в 1/8 финала хардового турнира ATP-250 в Софии (6:4, 7:6), однако в нынешнем сезоне серебряному призёру Олимпиады 2020 года в миксте удалось взять реванш у австралийца. Произошло это на «Мастерсе» в Мадриде, где Аслан на стадии 1/16 финала обыграл 24-летнего уроженца Сиднея в упорной трёхсетовой борьбе — 6:3, 4:6, 6:4. Напомним, в столице Испании Карацев в итоге добрался до полуфинала.

Отчётный матч начался с того, что теннисисты уверенно брали геймы на своей подаче. Так игроки дошли до счёта 3:2 в пользу россиянина. Однако первым дрогнул именно де Минор. Допустив непозволительную двойную ошибку на втором брейк-пойнте соперника, наследник Ллейтона Хьюитта позволил оппоненту вырваться вперёд ещё больше — 4:2. Далее Аслан выстоял в труднейшем восьмиминутном гейме на своей подаче, отыграв сразу четыре брейк-пойнта — 5:2. Австралиец далее смог остаться в сете, забрав свой восьмой гейм, но на большее его не хватило. Даже несмотря на трудности в самом важном гейме сета, Карацев смог оставить его за собой — 6:3. Отметим, что отечественный спортсмен закрыл партию лишь с третьей попытки, отыграв брейк-пойнт.

Аслан Карацев Фото: Koji Watanabe/Getty Images

Начало второй партии не отличалось от первой. Оба соперника держали подачу до счёта 2:2, но и на этот раз первым не выдержал именно де Минор. В марафонском пятом гейме сета оказался сильнее россиянин, который прострельным приёмом второй подачи справа по линии навылет обеспечил себе преимущество — 3:2. Далее 30-летний уроженец Владикавказа удержал брейк, а впоследствии и вовсе оформил ещё один, выйдя на комфортные 5:2 в партии. Дело оставалось за малым: необходимо было подать на матч, что и получилось сделать. 6:3, 6:2 за 1 час 37 минут — Карацев оказался сильнее своего оппонента.

Таким образом, Аслан шагнул в свой четвёртый полуфинал в сезоне и повторил свой же рекорд двухлетней давности. В лайв-рейтинге ATP Карацев уже находится на 39-й позиции, что позволяет рассчитывать на попадание в посев на ТБШ в грядущем сезоне при условии хороших выступлений теннисиста на оставшихся в 2023 году соревнованиях. Победа над де Минауром является знаковой для самого Карацева и отечественных фанатов, ведь наследник Ллейтона Хьюитта уже ранее обыгрывал и Даниила Медведева, и Андрея Рублёва.

Рублёва Алекс был сильнее трижды. Этого уже достаточно для определения того факта, что австралиец является традиционно неудобным оппонентом для россиян.

За выход в решающий поединок престижных японских соревнований 50-я ракетка мира сразится с победителем пары Синтаро Мочизуки — Алексей Попырин.