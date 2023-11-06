Вера Звонарёва героически прорвалась в парный финал Итогового. А Соболенко проиграла в 1/2

В ночь с 5 на 6 ноября на Итоговом чемпионате WTA в Канкуне (Мексика) закончились полуфинальные матчи. В одиночном разряде особый интерес вызывало противостояние чемпионки Australian Open 2023 года первой ракетки мира Арины Соболенко и четырёхкратной победительницы ТБШ Иги Свёнтек, занимающей второе место в мировой классификации.

Дополнительную интригу встрече придавало то, что эти теннисистки оспаривали первое место по итогам сезона. Соболенко понимала, что в случае победы над Свёнтек она впервые в карьере закончит сезон в статусе первой ракетки мира — даже в случае дальнейшего поражения в финале Итогового. Полька же знала, что для возвращения в лидеры рейтинга WTA ей необходимо не только обыгрывать белоруску, но и брать титул.

В преддверии игры Ига подробно высказалась о матче с Ариной. «Посмотрим, какие будут погодные условия. Против Арины никогда не бывает легко. Я сделаю всё возможное, сосредоточусь на себе и на том, что хочу сделать на корте. Обычно наши матчи получаются интересными и очень напряжёнными как психологически, так и физически. Я просто буду готова ко всему. Посмотрим, какой будет ветер и что будет происходить на корте.

В этот раз я буду использовать свой опыт участия в Итоговых турнирах. В прошлом году, когда я вышла из своей группы, было ощущение, что я уже почти выиграла турнир, и я очень гордилась, что вышла из группы. В этом году я чувствую, что всё только начинается. Так что всё немного по-другому, и я, конечно, извлекла урок. Условия здесь настолько сложные, что нужно принимать во внимание и это. Я подготовлюсь тактически. Мы знаем, на что способны. Мы понимаем, в каком ключе пройдёт матч. Но мы также должны придумать что-то новое, ведь мы столько раз играли друг с другом. Так что посмотрим», — сказала она на пресс-конференции.

Ига Свёнтек и Арина Соболенко после финала турнира в Штутгарте в 2023 году Фото: Adam Pretty/Getty Images

А легендарная Мартина Навратилова подметила любопытный момент. «С мощными ударами Соболенко будет легче справляться из-за ветра. В целом ветер благоприятствует Свёнтек. Благодаря своему вращению она способна справляться с этими порывами ветра. В её игре здесь гораздо меньше переменных», — цитирует её пресс-служба WTA.

Ранее Свёнтек и Соболенко уже восемь раз играли друг с другом. Счёт личных встреч был 5-3 в пользу Иги, однако в сезоне-2023 наблюдался паритет: 1-1. Обе предыдущие игры в этом году были титульными. В Штутгарте полька победила в двух партиях, а в Мадриде белоруска взяла реванш в трёх сетах.

Этот матч из-за дождя закончился на день позже запланированного. В субботу участницам удалось сыграть лишь три гейма — 2:1 в пользу Свёнтек, но без брейка. А в четвёртом гейме игра была прервана при счёте 30:30 на подаче Соболенко.

Доигровка состоялась только в воскресенье. В третьем гейме белоруска упустила брейк-пойнт, а потом отдала свою подачу — 3:1 в пользу Свёнтек. В пятом гейме Арина могла ответить, но вновь не реализовала брейк-пойнт. Больше шансов взять чужую подачу у неё не было. Соболенко слишком часто ошибалась в розыгрышах на приёме. При 5:3 Ига под ноль подала на сет — 6:3 за 45 минут игрового времени.

Во второй партии у Соболенко и вовсе не было ни одной возможности взять подачу соперницы. Всё решил длинный третий гейм, взятый Свёнтек с четвёртого брейк-пойнта. В седьмом гейме Ига сделала ещё один брейк, после чего подала на матч, использовав первый же матчбол, — 6:3, 6:2 за 1 час 37 минут игрового времени. Арина же за всю встречу допустила целых 18 невынужденных ошибок при всего пяти виннерсах.

«Первое место в рейтинге? Мне кажется, что до этого ещё далеко, потому что я чувствую, что следующий матч будет самым сложным. Мы сможем поговорить об этом уже после матча. Я просто буду делать то, что делала в последние дни.

Не могу сказать, какие моменты будут ключевыми. Собираюсь поработать над этим», — приводит слова Свёнтек пресс-служба WTA.

В другом полуфинале, прошедшем вовремя, ещё в субботу, Джессика Пегула (5) разгромила Кори Гауфф (3). Подробнее об этом читайте в отдельном материале.

Таким образом, в финале, который состоится в ночь с 6 на 7 ноября мск, сыграют Пегула и Свёнтек. Матч начнётся не ранее 00:30 мск. Полька в случае победы закончит сезон в статусе первой ракетки мира, а при обратном исходе в лидерах рейтинга WTA останется Соболенко.

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В парном разряде настоящий спортивный подвиг удался трёхкратной чемпионке ТБШ Вере Звонарёвой. 39-летняя спортсменка, выступающая в паре с немкой Лаурой Зигемунд, сыграла два матча за день. Сперва состоялась доигровка встречи третьего тура группового этапа, которая из-за дождя растянулась на четыре дня, — соперницами были Кори Гауфф и Джессика Пегула. Первый сет американки выиграли со счётом 6:3, а вторая партия была остановлена при 1:1, 40:30 на подаче российско-немецкого дуэта.

Игра должна была пройти ещё в четверг, но началась в пятницу. В субботу участницы также не выходили на корт, так что доигровка состоялась уже в воскресенье. Звонарёва и Зигемунд были в положении догоняющих, однако сумели переломить ход игры и одержали волевую победу: 3:6, 6:4, [10:8]. Подробнее об этом читайте в отдельном материале.

А через пару часов по окончании этой встречи состоялся полуфинал, в котором Вера и Лаура играли с австралийско-бельгийской парой Сторм Хантер — Элисе Мертенс. Здесь им также удалось одержать волевую победу. Звонарёва и Зигемунд проиграли свою подачу в третьем гейме, но в шестом восстановили равенство — 3:3. Концовку партии россиянка и немка провели неудачно, проиграв три гейма, причём два из них — на своей подаче, — 3:6 не в их пользу за 36 минут.

Во втором сете соперницы после 1:1 обменялись брейками — 2:2. В пятом гейме Звонарёва и Зигемунд под ноль забрали чужую подачу, а при 5:3 в свою пользу приняли на партию. Хантер и Мертенс получили 0:40 на подаче, взяли следующие три розыгрыша, но ключевое очко проиграли — 6:3 в пользу Веры и Лауры за 39 минут.

На чемпионском тай-брейке (до 10 очков) Звонарёва и Зигемунд полностью контролировали ситуацию. Они лишь однажды отдали розыгрыш на своей подаче, уже после того, как сами сделали два мини-брейка. И в итоге реализовали второй матчбол — 3:6, 6:3, [10:5] за полтора часа. Сандерс и Мертенс подвело большое количество двойных ошибок: восемь против трёх у Веры и Лауры.

Зигемунд и Звонарёва вышли в пятый совместный финал в этом сезоне — и всё это за последние три месяца. Ранее россиянка и немка завоевали титулы в Вашингтоне, Нинбо и Наньчане. Напомним, что также на счету Веры и Лауры имеется финал Открытого чемпионата США — 2023. Ну а три года назад они выиграли US Open, и то было их первое совместное выступление.

В финале Итогового-2023 Звонарёва и Зигемунд сразятся с американско-австралийским дуэтом Николь Меликар/Эллен Перес. Матч состоится сегодня, 6 ноября, и начнётся не ранее 21:30 мск.