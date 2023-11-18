«Возможно, поеду сразу в Австралию без предсезонки». Медведев — после вылета с Итогового

В субботу, 18 ноября, на Итоговом турнире в Турине продолжили выяснять отношения ведущие мастера ракетки. Групповой этап уже завершился, и теперь начался плей-офф, до которого добрался один из россиян — Даниил Медведев. К сожалению, чемпион US Open 2021 года уступил в своём полуфинальном поединке местному любимцу Яннику Синнеру. После третьего подряд поражения от звёздного итальянца отечественный спортсмен ответил на вопросы представителей СМИ, среди которых был и корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

— Что за перепалка произошла у вас в начале третьего сета?

— Если честно, то ничего такого не было. Я немного потерял голову, потому что отдал подачу. На протяжении всей недели в Турине публика была очень хорошая. Это нормально, что они поддерживают Синнера… Но когда я выполнял хорошие удары, то чувствовал много… если уж не поддержки, то много аплодисментов, что было очень приятно.

Думаю, в целом всё прошло нормально. Я чувствовал хорошую энергетику на корте. Вот почему после матча вы могли видеть, как я благодарил болельщиков.

Так что я просто чуть сошёл с ума. Двойная ошибка на брейк-пойнте. Конечно, фанаты немного радуются моей двойной ошибке, но это нормально. Он получил преимущество, ведь я его упустил. Это был, пожалуй, единственный гейм, в котором я сошёл с ума. Говорить особо не о чем.

— Как вы обычно проводите межсезонье? Каков ваш график на следующие два месяца?

— Каждый год был разным. Честно говоря, у меня не было такого межсезонного отпуска, как у некоторых игроков. Никогда не знаешь наверняка. Однажды в моём графике был Кубок Дэвиса. В прошлом году у нас родился маленький ребёнок, так что я сразу же вернулся к своим обязанностям.

В этом году мы собираемся поехать с моей женой на острова. Впервые, может быть, за четыре-пять лет. Ей там не слишком нравится, потому что делать особо нечего. Но для меня это идеальный вариант после напряжённого сезона. Мне это нравится (улыбается).

Вероятно, я буду играть только на Australian Open, что будет для меня в новинку. Постараюсь, чтобы отпуск был подольше, а там сразу на ТБШ. Но давайте посмотрим.

— Вопрос по первому гейму на своей подаче в третьем сете. Это была потеря концентрации из-за медицинского тайм-аута, ведь было видно, как вы были сконцентрированы во втором сете, или всё-таки вам помешала травма?

— Всё-таки травмы у меня не было. На тай-брейке заболело правое бедро. Я был в хорошем настроении. Я решил, что стоит вызвать физио, потому что розыгрыши длинные, а бегать нужно было ещё много. Может, было можно ещё чуть подождать и посмотреть, как будет нога. Тяжёлый вопрос. Решил сделать так. Подача подвела меня, или я подвёл подачу. С Янником на корте надо держать свою подачу. В следующий раз постараюсь не брать физио сразу после выигранного тай-брейка (смеётся).

— Нынешний сезон даёт вам ощущение, что в следующем году вы способны выиграть ТБШ?

— Я верю, что способен взять его. В теннисе так быстро меняются чувства. Перед Роттердамом я уже не знал, способен ли я выигрывать хоть что-то. Я вылетел из топ-10, проигрывал много матчей. Я уже не знал, способен ли я выигрывать турниры ATP-500, а тем более «Мастерсы». Но получилось сразу себе доказать. То же самое насчёт «Шлемов». После финала Австралии в 2022 году я, насколько помню, не выходил даже в четвертьфинал. Потом был в полуфинале Уимблдона, но уступил Карлосу Алькарасу, затем был финал US Open, и я обыграл Алькараса в полуфинале. Это опыт. Я в себя верю. Сегодня я доволен вторым сетом — один из лучших сетов в сезоне. Поэтому даже, если матч проигран, то есть чему радоваться в каком-то смысле и с оптимизмом смотреть в следующий сезон.

— Даниил, вы обычно меняете тактику против соперника, которому вы проиграли несколько матчей подряд. Что вы сегодня пытались делать иначе? Следствием ли этого являются 25 невынужденных ошибок справа?

— 25 ошибок с форхенда? Много, да. Естественно, в данный момент Янник классно играет, он сейчас находится в топ-форме, мало ошибается, сильно бьёт, быстро бегает. Начнём с этого. И, соответственно, вариантов немного. Нужно атаковать. Даже Новак сказал после их матча, что он недостаточно активно атаковал. Я смотрел матч и думал: «Да вроде нормально он атаковал». И я понимаю, о чём он говорит. С Янником, когда я его обыгрывал, можно было подержать мяч, выполнять кроссы, линии. Сейчас, исходя из той формы, в которой он находится, нужно атаковать, стараться забивать мяч, что у меня получилось сделать во втором сете. И, наверное, невынужденные ошибки из-за этого. Ведь чем больше рискуешь, тем больше можешь ошибаться.

— Вопрос про жесты. Понимает ли ваша команда ваши жесты на корте, как-то их интерпретирует? Изначально показалось, что это продолжение игры со зрителями, нежели с командой.

— Нет, нет, нет. Это было с командой. Понимают ли они жесты? Я не знаю. Момент тяжёлый был. Я в итоге в матче ни разу не сделал брейк. И да, естественно, я продолжаю верить в себя. Я хочу победить. Но, когда отдаёшь подачу двойной, думаешь: «Ну вот это было зря, конечно». Поэтому как-то свои эмоции выплёскивать надо. Иногда хочется ломать ракетку, куда-то её выкидывать, поэтому делаю по-разному, и в этом плане был жест команде.

Даниил Медведев Фото: Zuma/TASS

— Поговорим об этой двойной ошибке. Вы пытались чуть сильнее подать вторую подачу, чем обычно, или нет?

— Да, я пытался со всей силы подать, потому что это показалось правильным решением. Я подал двойную, да. Тут вопрос вот в чём. Если бы я подал обычную вторую подачу, я бы также мог подать двойную. Он бы мог её забить. Это было моё осознанное решение. Оно всегда рискованное. Иногда оно приносит плоды, иногда нет, иногда бывает двойная. Но я ни о чём не жалею в любом случае.

Итоговый чемпионат ATP завершится в воскресенье, 19 ноября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».