Медведев ещё не набрал форму, юной Мирре не хватает физики, а Рублёв экспериментирует

Мировая теннисная лига в Абу-Даби (ОАЭ), розыгрыш которой состоялся во второй раз в истории, закончилась триумфом полностью русскоговорящей и на три четверти российской команды. В составе «Иглз», то есть «Орлов», были Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Мирра Андреева и уроженка Москвы Софья Кенин. Кстати, год назад в другом теннисном городе этой страны, Дубае, в первом розыгрыше Мировой теннисной лиги победила команда, за которую выступали в том числе Анастасия Павлюченкова и Елена Рыбакина.

Формат турнира таков, что сыграть успевают все теннисисты, причём нередко не по одному матчу за день – впрочем, матчи состоят из одного сета, а в геймах при 40:40 играется решающее очко, так что устать здесь сложно. Конечно, оценивать форму спортсменов по выставочному турниру, да ещё и в таком формате, непросто, но всё-таки определённые прикидки сделать можно. К тому же нельзя сказать, что игроки относились к матчам несерьёзно – например, тот же Рублёв в своей манере ругался на себя после плохих ударов, а Григор Димитров, играя с Андреем в финале, в конце первого гейма спорил с арбитром на вышке из-за того, что остался недоволен повтором Hawk-eye.

Рублёв принял участие в семи матчах, дважды сыграв в одиночном разряде против Димитрова, четырежды выйдя на корт в паре с Даниилом Медведевым и один раз выступив в миксте с Миррой Андреевой. Лучше всего сложилась пара с Медведевым – они победили во всех четырёх матчах. Поединки с Григором Андрей провёл по-разному – первый выиграл со счётом 6:3, а во втором, который был заключительным матчем финала, уступил партию с зеркальным счётом – 3:6, после чего удержал свою подачу в овертайме и тем самым оформил итоговую победу своей команды.

Если оставить за скобками провал Рублёва в начале финала, когда он проиграл две свои подачи подряд, то в целом Андрей оставил на этом турнире хорошее впечатление. Подача летела, удары с задней линии тоже были хороши, плюс время от времени россиянин варьировал свою игру, выходил к сетке, завершая атаки драйв-воллеями. В паре, кстати, Рублёв тоже классно действовал как у сетки, так и на приёме, выбирая отличные направления ударов и заставая соперников врасплох.

Даниил Медведев провёл на один матч больше – и среди них было шесть игр в паре и миксте. Одиночек у каждой команды всего восемь, по четыре мужских и женских, так что эти игры Медведев и Рублёв поделили поровну. А вот на микст Даниил выходил дважды, оба раза уступив почти семейному дуэту Паулы Бадосы и Стефаноса Циципаса – сначала вместе с Софьей Кенин, а затем в паре с Миррой Андреевой уже в рамках финального противостояния. Кстати, борьба в матче с участием Мирры получилась более упорной – там всё решилось на тай-брейке, а Кенин и Медведев проиграли со счётом 4:6.

При этом в одиночных встречах Даниил сыграл хуже своего обычного уровня. Было несколько ударов экстра-класса, но в целом Медведев неидеально подавал и периодически допускал несвойственные ему ошибки.

При этом Хуберта Хуркача он мог дожать до тай-брейка, однако упустил матчболы на приёме и проиграл сам тай-брейк, после чего оказался сильнее на чемпионском тай-брейке. Затем Даниил встретился с Тейлором Фритцем, который до того легко проиграл оба матча на турнире, а у Медведева взял сет со счётом 6:3. Дальше теннисисты провели овертайм в формате одного гейма на подаче россиянина, который тот взял под ноль и принёс своей команде очень важное очко.

Нельзя сказать, что играл Медведев прямо-таки плохо – скорее просто пока не набрал форму, что вполне естественно. Кстати, ни одного официального турнира до Australian Open Даниил играть не планирует. Будем надеяться, что в подготовке к первому в сезоне турниру «Большого шлема» это ему не помешает и Медведев подойдёт к главному старту зимы в отличных кондициях.

А юная российская звёздочка Мирра Андреева приняла участие в семи встречах, из которых шесть были парными (по одному миксту с Медведевым и Рублёвым и четыре пары с Кенин). В единственной одиночке Мирра сыграла против Арины Соболенко, которая весной этого года остановила её в 1/8 финала турнира в Мадриде, где и случился первый прорыв Андреевой на большую теннисную сцену. Кстати, по ходу того соревнования россиянке исполнилось 16 лет. Тогда Мирра поборолась в первом сете, а второй проиграла легко (3:6, 1:6). На этот раз получилось что-то среднее – она взяла два гейма подряд после 0:2, а дальше борьбы не вышло, Арина просто задавила её мощью.

Оба микста с участием Андреевой завершились поражениями. Хуберт Хуркач и Ига Свёнтек быстро победили её и Рублёва (6:2), а вот в финале, как мы уже упоминали, она и Медведев уступили Бадосе и Циципасу лишь на тай-брейке, что всё равно принесло команде важные очки (каждый гейм считается за одно очко). Ну а пара с Кенин получилась прямо-таки успешной – после поражения от Бадосы и Соболенко они обыграли Игу Свёнтек и Каролин Гарсию, Веру Звонарёву и Сорану Кырстю, а в финале ещё и взяли реванш у Паулы с Ариной. При этом ни один матч даже не дошёл до тай-брейка – поверженные соперницы брали только 4-5 геймов.

По поединку с Соболенко заметно, что Андреевой ещё не хватает физики для одиночных матчей с соперницами топ-уровня. Однако видение корта и чувство мяча при ней, а физика – дело наживное. В конце концов, ей всего 16,5 года, и её организму ещё банально нужно окрепнуть для по-настоящему больших побед. Мирра уже закончила свой дебютный (причём неполный) сезон во взрослом туре в топ-50, что является несомненным успехом. Теперь ждём её дебюта на взрослом Australian Open, где она год назад дошла до юниорского финала, в упорнейшей борьбе проиграв его Алине Корнеевой.