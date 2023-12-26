Теннисная красотка Бушар ошеломила публику откровенным нарядом на вечеринке в Майами

Канадская теннисистка Эжени Бушар наслаждается отпуском после победы на Кубке Билли Джин Кинг в составе национальной команды. Сразу после завоевания трофея в Севилье Эжени отдыхала на карибском острове Некер, который принадлежит британскому миллиардеру Ричарду Брэнсону.

Затем Бушар отправилась в Нью-Йорк, где посетила матч клуба НХЛ «Айлендерс» и много развлекательных заведений. Холодный климат быстро надоел Эжени, поэтому почти весь декабрь теннисистка провела в Майами.

В солнечной Флориде Эжени не изменила традициям. Она сходила на спортивное событие – матч НФЛ между «Майами Долфинс» и «Нью-Йорк Джетс» на знаменитой арене «Хард Рок Стэдиум».

Эжени Бушар на матче НФЛ в Майами Фото: из личного архива Эжени Бушар

Бушар часто поддерживает флоридские команды. В этом году она посещала матч НБА между «Майами Хит» и «Бостон Селтикс». В целом Эжени не выпадает из спортивной повестки. Канадка следит за всеми главными лигами США – НБА, НХЛ, НФЛ и МЛБ. Периодически она что-то пишет о них в соцсетях.

Не забывает Бушар и о теннисе. Недавно Эжени вступилась за скандального Ника Кирьоса, который не играет из-за травмы, но делает много резонансных заявлений. Кирьоса резко критиковали за конфликт с шестикратным чемпионом турниров «Большого шлема» Борисом Беккером.

Немало негатива Ник услышал в свой адрес и за работу экспертом на Tennis Channel. У Бушар возник спор с одним из фанатов, который возмущался предоставлением Кирьосу платформы на телевидении.

«Ник великолепен. А тебе пора перестать быть хейтером», — написала Эжени.

Бушар – одна из немногих знаменитостей, хорошо относящихся к Кирьосу. В своё время ей приписывали роман с Ником, но всё так и осталось на уровне слухов. Любовная связь с Кирьосом якобы была и у её сестры модели Беатрис Бушар. Обе девушки даже были замечены в ложе Ника на Уимблдоне-2019.

«Чертовски крутая группа поддержки», — писал Ник под фото Эжени и Беатрис.

Эжени и Беатрис Бушар в ложе Ника Кирьоса на Уимблдоне-2019 Фото: кадр из трансляции

Если у кого-то из сестёр Бушар и были отношения с Кирьосом, то скорее у Беатрис. Она публиковала эпатажные фото с Ником в соцсетях, намекающие, что они небезразличны друг другу.

Эжени просто сохранила дружескую связь с Кирьосом, хотя это удаётся немногим людям. Сейчас она встречается с моделью и актёром Джеком Бринкли-Куком, а Ника просто поддерживает по старой памяти.

Во Флориду Бушар всё-таки прибыла не с целью посвящать спорту много времени, а ради отдыха. Днём она посещала различные рестораны и купалась на пляже, а в более позднее время суток гуляла в ночных клубах Майами-Бич. Одно из появлений канадки на вечеринке особенно впечатлило публику. Эжени пришла в развлекательное заведение с подругами в довольно откровенном фиолетовом топе с глубоким вырезом. Кроме того, она надела очень короткую юбку. Дополняла образ теннисистки стильная сумочка с буквой B (с неё начинается фамилия Бушар на английском).

Эжени Бушар на вечеринке в Майами-Бич Фото: из личного архива Эжени Бушар

Фанаты в комментариях делали Эжени комплименты.

«Элегантность, интеллект, обаяние, красота – полный комплект».

«Идеальная девушка».

«Этот цвет тебе идёт. Превосходно».

Бушар всего 29 лет, но финалистка Уимблдона-2014 и бывшая пятая ракетка мира уже смирилась с тем, что не вернётся на топ-уровень в женском теннисе. Эжени закончила сезон-2023 на 287-м месте в рейтинге WTA. Это вполне её устраивает.

Бушар хочет и дальше играть за сборную Канады на Кубке Джин Кинг, а также попробует отобраться на Олимпиаду в Париже. А вот участие в крупных турнирах WTA-тура, похоже, не является приоритетом.

Через пару недель Бушар дебютирует в профессиональном пиклбол-туре. Она выступит на «Мастерсе» – одном из четырёх крупнейших турниров в набирающем популярность виде спорта, который представляет собой смесь тенниса, пинг-понга и бадминтона. Соревнование пройдет в калифорнийском городе Ранчо-Мираж 10-14 января. Также там сыграют Джек Сок, Сэм Куэрри и Дональд Янг. Напарником Эжени в миксте станет Тайлер Лунг, который сделал себе имя именно в пиклбол-туре и не имеет истории успеха в ATP.

Эжени Бушар на постере турнира по пиклболу Фото: Carvana PPA Tour

Дата проведения «Мастерса» по пиклболу подразумевает, что Бушар не сыграет на Australian Open – 2024. Матчи основной сетки первого турнира «Большого шлема» в новом сезоне стартуют 14 января, а за несколько дней до этого проходит квалификация. Эжени не осуществит попытку пробиться на мэйджор в Мельбурне даже через отборочный раунд, поскольку в это время будет занята пиклболом.

3 февраля в Далласе Бушар сыграет в выставочном матче с экс первой ракеткой мира Каролиной Возняцки, а дальше её планы остаются загадкой. Возможно, Эжени попробует пройти квалификацию мартовских «Мастерсов» в Индиан-Уэллсе и Майами, а также последующих грунтовых «тысячников» в Мадриде и Риме. По крайней мере, в прошлом году канадке удалось пробиться в основную сетку в столице Испании.

Для подготовки к квалификации Олимпиады Бушар определённо потребуется игровая практика на серьёзном уровне. Так что фанаты ещё смогут увидеть её на «Мастерсах» и ТБШ как минимум в отборочных раундах. Тем не менее приходится констатировать, что постепенно карьера Эжени идёт к закату. Даже пребывание в топ-300 рейтинга WTA вскоре может стать недосягаемым для канадской теннисной красотки.