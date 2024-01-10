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История Australian Open, первый турнир с раздвижными крышами, скандал с Маргарет Корт

Когда крыша едет не у всех. Где проводится и как меняется Australian Open
Артём Тайманов
История Australian Open
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Только в начале 70-х этот турнир «Большого шлема» обрёл постоянную прописку. Зато стал 1-м теннисным соревнованием, где можно играть в дождь

Переезды и смена покрытия

Австралийский чемпионат является самым молодым среди всех четырёх турниров «Большого шлема». Уимблдон был впервые проведён в 1877 году, чемпионат США, сейчас известный как US Open – в 1881-м, а чемпионат Франции (нынешний «Ролан Гаррос») – в 1891-м. Изначальным названием турнира был чемпионат Австралазии – это объединение Австралии, Новой Зеландии и Новой Гвинеи. Так соревнования именовались вплоть до 1927 года, пока название не сменилось на чемпионат Австралии. Приставку «Открытый», то есть Australian Open, турнир получил уже в 1969-м, когда в теннисе началась Открытая эра, давшая профессиональным игрокам дорогу на соревнования, до того предназначенные исключительно для теннисистов-любителей – в том числе все четыре «Шлема».

Отметим, что Австралазия в изначальном названии не была простой формальностью. Турнир переезжал каждый год, успев побывать в двух городах Новой Зеландии, Крайстчёрче и Гастингсе, а также в пяти городах Австралии – Перте, Брисбене, Аделаиде, Сиднее и Мельбурне. Ротация городов завершилась уже во время Открытой эры, в 1972 году, когда Australian Open обосновался в Мельбурне. До 1987-го включительно турнир проходил в Куйонге, пригороде Мельбурна, на травяных кортах. В 1988-м произошёл переезд на стадион в Мельбурн-Парке (до 1996-го это место называлось Флиндерс-Парк), который и сейчас остаётся местом проведения соревнований.

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Тип харда с 1988 года тоже менялся. На протяжении 20 лет турнир проходил на покрытии, которое называется Rebound Ace. Оно было зелёного цвета, причём корт и окружающая его часть покрытия, где границы корта уже заканчиваются, совершенно не отличались, что немного затрудняло визуальное восприятие при ударах под линии.

В 2008-м на смену Rebound Ace пришёл Plexicushion, где сам корт сделали отличающимся по оттенку, так что он перестал сливаться с аутами. Официальной причиной выбора нового покрытия было названо изменение свойств Rebound Ace на жаре, приводящее к увеличению количества травм, хотя исследования подобную информацию не подтвердили. А с 2020-го на Australian Open и всех предшествующих ему турнирах в регионе используется GreenSet.

Решение, опередившее время — раздвижная крыша

Если на хард с травы Открытый чемпионат Австралии перешёл не первым – US Open сделал это раньше – то в другом важном аспекте в Австралии серьёзно опередили все остальные турниры. С самого первого года проведения турнира в нынешнем Мельбурн-Парке, то есть с 1988-го, центральный корт получил раздвижную крышу. В отличие от других мэйджоров, чаще всего эта крыша была нужна не во время дождей, а для спасения от палящего австралийского солнца – напомним, в Южном полушарии в январе разгар лета. Отметим, что главный корт Australian Open носит имя Рода Лэйвера, величайшего теннисиста Зелёного континента. Лэйверу удалось дважды сделать «Шлем» в одиночном разряде – сначала как любителю в 1962 году, а затем в 1969-м, когда он смог вернуться на мэйджоры как профессиональный теннисист. В его честь корт был назван в 2000 году.

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Как раз к 2000-му достроили ещё один корт с раздвижной крышей. Для сравнения, вторым турниром «Большого шлема» с крышей стал Уимблдон, на центральном корте которого её сделали в 2009 году, а на корте номер 1 она появилась ещё 10 лет спустя. Эта арена Australian Open долго называлась в честь спонсоров, с 2018-го получила название «Мельбурн Арена», а с 2021-го известна как «Джон Кейн Арена». Кейн был премьером штата Виктория, в котором и расположен Мельбурн, и в середине 1980-х сыграл немалую роль в том, чтобы турнир остался в этом городе. Отметим, что бывший политик скончался в конце 2019 года, так что арена была названа в его честь посмертно.

Арена Маргарет Корт существует с 1988-го и до 2003-го была известна просто как Шоу-корт номер 1. «Шоу» в названии подчёркивало то, что с корта ведутся трансляции для ТВ. Это сейчас камеры стоят абсолютно на всех кортах крупных турниров и почти на любом мелком соревновании, а тогда даже многие одиночные матчи главных соревнований были недоступны для показа. В 2015 году Арена Маргарет Корт, или MCA (Margaret Court Arena), получила раздвижную крышу в рамках реконструкции комплекса Australian Open, и сейчас Открытый чемпионат Австралии по-прежнему впереди остальных «Шлемов» – трёх кортов с крышей нигде больше нет.

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Скандал с Маргарет Корт

Отметим, что относительно недавно были серьёзные споры относительно того, правильно ли оставлять корту нынешнее название. Произошло это в связи с тем, что Маргарет Корт опубликовала открытое письмо, пообещав бойкотировать рейсы крупнейшей австралийской авиакомпании, поддержавшей права ЛГБТ* (международное общественное движение ЛГБТ — экстремистская организация, запрещённая в России). При этом Маргарет критикует всё связанное с этим движением уже долгие годы, но именно после публикации письма многие ополчились на Корт, высказывая мнение, что арену нужно переименовать.

Знаменитая американская теннисистка Мартина Навратилова вместе с другой легендой тенниса из США Джоном Макинроем даже пришла на трибуны с плакатом с альтернативным названием – Арена Ивонн Гулагонг. Ивонн тоже была успешной австралийской теннисисткой, но далеко не настолько сильной, как Маргарет. Кстати, рекорд Корт по количеству выигранных мэйджоров в женском одиночном разряде (24) до сих пор не побит – правда, если брать только Открытую эру, то больше всего титулов (23) у Серены Уильямс. В итоге ничего менять не стали, объяснив это тем, что арена названа в честь игровых достижений Маргарет Корт, а не её личных убеждений.

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На других кортах крыши нет, поэтому матчи там могут прерываться как из-за жары, так и из-за дождя. Осадки как раз сорвали первый день квалификации, для которой главные арены не используются в принципе. Отметим, что ещё два корта сейчас носят названия в честь спонсоров, а другие просто пронумерованы, начиная с корта номер 3 и заканчивая кортом 17. Как видно по нумерации, кортов действительно много – так же, как и на любом турнире «Большого шлема», на первой неделе которых всегда проходит множество матчей в одиночных и парных разрядах.

Кстати, с 2019 года на турнире исчезла возможность суперзатяжных поединков. Если до того тай-брейки в решающей партии (третья у женщин и пятая у мужчин) из «Шлемов» были только на US Open, то после очень длинных полуфиналов мужского Уимблдона-2018 начались изменения. На Australian Open стали играть тай-брейки до 10 очков при счёте 6:6, на Уимблдоне ввели обычный тай-брейк, но при 12:12 по геймам, а на «Ролан Гаррос» всё осталось по-прежнему. Интересно, что и здесь, как с крышами, австралийцы оказались законодателями мод – в 2022-м все остальные «Шлемы» пришли именно к такому варианту, который за три года до этого ввели на Зелёном континенте, и теперь везде играется тай-брейк до 10 очков при 6:6.

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