Яркая битва чемпионок. На старте Australian Open Свёнтек сразится с уроженкой Москвы

Софья Кенин в 2020-м победила в Мельбурне, но затем в её карьере был провал. На пути к возвращению на топ-уровень стоит первая ракетка мира.

Третья встреча чемпионок ТБШ на старте АО за три года

Противостояние Иги Свёнтек и Софьи Кенин – очень яркая афиша для первого круга любого турнира, даже «Большого шлема». Лидер мирового женского тенниса, пусть в прошлом сезоне и не настолько неоспоримый, как в позапрошлом, сыграет с американкой русского происхождения, родившейся в Москве, бывшей теннисисткой топ-5 и чемпионкой мэйджора. Кстати, выигрывала Кенин как раз здесь, в Австралии, а вот Свёнтек, в активе которой есть три триумфа на «Ролан Гаррос» и одна победа на US Open, Открытый чемпионат Австралии пока не покоряла. Лучший результат польки на этом турнире – полуфинал 2022 года.

Любопытно, что это уже третий раз подряд, когда в первом раунде Australian Open встречаются две чемпионки турниров «Большого шлема» – и второй с участием Кенин. В прошлом году Софья, попавшая в основу благодаря защищённому рейтингу, сыграла с Викторией Азаренко и уступила двукратной (2012 и 2013) чемпионке этого турнира в двух сетах. Отметим, что белоруска тогда показала в Мельбурне прекрасный результат, добравшись до полуфинала. А в 2022-м действующая на тот момент победительница US Open, британка Эмма Радукану встретилась со Слоан Стивенс, выигравшей US Open ещё в 2017 году. Матч завершился победой Радукану с не самым обычным счётом 6:0, 2:6, 6:1.

Резкий взлёт и болезненное падение Кенин

Кенин в 2020-м стала последней чемпионкой турнира «Большого шлема» в допандемийное время. COVID-19 тогда ещё толком не вышел за пределы Китая, и никто не мог предположить, что вскоре практически весь мировой спорт, включая оба теннисных тура, уйдёт на паузу длительностью около полугода, а затем вернётся со множеством ограничений, включая отсутствие зрителей. Софья, в конце предыдущего года получившая награду как теннисистка, добившаяся наибольшего прогресса в сезоне-2019, уверенно прошлась по турнирной сетке Australian Open – 2020, проиграв всего два сета – Кори Гауфф в четвёртом круге и Гарбинье Мугурусе в финале. Также она победила чемпионку 2019 года Наоми Осаку и первую ракетку мира Эшли Барти.

Этот триумф, конечно, дал Кенин серьёзный толчок в рейтинге. В 21 с небольшим год она дебютировала в топ-10, став самой молодой американкой в первой десятке после 17-летней Серены Уильямс в 1999 году – и, кстати, самой молодой американкой, выигравшей мэйджор, после той же Серены. Правда, недавно оба этих результата Софьи превзошла Кори Гауфф, которой сейчас 19 лет, но это уже совсем другая история.

Софья Кенин Фото: Sarah Stier/Getty Images

Пауза из-за пандемии, начавшаяся в марте, застала Кенин на четвёртой строчке рейтинга. Это до сих пор остаётся её лучшим результатом в карьере, несмотря на ещё один серьёзный успех, достигнутый уже после возобновления турниров – осенью Софья стала финалисткой «Ролан Гаррос». Если кто-то забыл, то напомним – часть турниров, обычное время проведения которых выпало на коронавирусную паузу, в 2020-м были перенесены на осень, включая Рим и «Ролан Гаррос». Вполне вероятно, что после того финала Кенин поднялась бы и в топ-3, но заморозка рейтинга из-за COVID-19 внесла свои коррективы, и тогда вообще достаточно многие игроки остались обделёнными. Например, ещё одна американская теннисистка, Дженнифер Брэйди, так и не вошла в топ-10, несмотря на полуфинал US Open – 2020 и финал Australian Open – 2021, поскольку у соперниц не сгорали очки годичной давности, хотя обычно всё происходит именно так.

Интересно, что именно в финале того осеннего Открытого чемпионата Франции Софья единственный до нынешнего Australian Open раз во взрослом теннисе встретилась с Игой. 19-летняя полька до «Ролан Гаррос» – 2020 отнюдь не была звездой, и когда за две недели до его старта она проиграла Аранче Рус в первом круге грунтового турнира в Риме, нужно было быть Нострадамусом, чтобы предсказать её уверенный триумф в Париже.

Карьеры Иги и Софьи разошлись в противоположные стороны

Свёнтек буквально сносила с корта одну соперницу с другой, включая защищавшую прошлогодний финал Маркету Вондроушову в первом круге (в 2023-м чешка, напомним, стала чемпионкой Уимблдона) и вторую ракетку мира Симону Халеп, чемпионку двух «Шлемов», включая «РГ» 2018 года. Румынка, кстати, получила в Париже первый номер посева в связи с отсутствием на турнире Эшли Барти. Дальше Ига разобралась с двумя внезапно добравшимися до четвертьфинала и полуфинала теннисистками, стартовавшими с квалификации – Мартиной Тревизан и Надией Подороской – а в решающем матче победила Софья со счётом 6:4, 6:1.

По итогам скомканного пандемией сезона-2020 Кенин получила премию WTA как лучшая теннисистка года, но это оказался последний успех Софьи. Дальше кривые карьер Кенин и Свёнтек начали резко расходиться в разные стороны. Американка провалила защиту титула в Мельбурне, вылетев уже во втором круге, потом перенесла операцию по удалению аппендицита, следом перестала работать с отцом, который тренировал её. В конце года, правда, он вернулся в команду Софьи. Кенин закончила сезон 12-й ракеткой мира исключительно благодаря заморозке рейтинга, которая позволила ей оставить очки за Australian Open и «Ролан Гаррос» 2020 года, а не 2021-го. 2022-й оказался ещё более скомканным из-за травм, и тут Софья уже выпала даже из топ-200. Правда, в прошлом сезоне Кенин понемногу начала возвращать форму, и ряд успешных результатов, включая полуфинал WTA-1000 в Гвадалахаре, позволил ей вернуться в топ-30 – а сейчас она занимает в рейтинге 41-ю строчку.

Доминирование польки и попытки американки вернуться

Свёнтек, напротив, в 2021 году приблизилась к элитному уровню – «Шлемов», правда, на этот раз не выигрывала, но вошла в топ-10, в том числе благодаря титулу на «тысячнике» в Риме. А вот сезон-2022 стал для Иги настоящим прорывом. Вскоре после полуфинала Australian Open полька выиграла шесть (!) турниров подряд, включая Индиан-Уэллс с Майами, сделав «Солнечный дубль», и «Ролан Гаррос». Во время этой серии Свёнтек стала и первой ракеткой мира – правда, Эшли Барти, занимавшая эту позицию, весной закончила карьеру, по сути, в связи с потерей дальнейшей мотивации и желания соревноваться на топ-уровне. С того момента Ига провела на вершине рейтинга уже 84 недели, в том числе 75 подряд, лишь ненадолго уступив эту позицию Арине Соболенко прошлой осенью.

Ига Свёнтек Фото: Getty Images

Возвращаясь к шести выигранным Свёнтек турнирам подряд – тогда же она установила ещё и рекорд XXI века по победам кряду, выиграв 37 поединков. Прервалась серия в третьем круге Уимблдона, на худшем покрытии польки, траве. Игу остановила француженка Ализе Корне, которая по любопытному совпадению за восемь лет до того выбила на аналогичной стадии Уимблдона тогдашнюю первую ракетку мира Серену Уильямс – правда, при этом Уильямс, в отличие от Свёнтек, на траве чувствовала себя прекрасно. Полька после этого потерпела ещё несколько поражений на ранних стадиях следующих турниров, но вернулась в форму к US Open и завоевала там титул. Что касается прошлого года, то он не стал для Иги таким доминирующим, как 2022-й, однако она защитила титул на «Ролан Гаррос», а также добилась своей первой победы на Итоговом чемпионате WTA.

Отметим, что в это межсезонье Кенин и Свёнтек могли сыграть друг с другом в одиночном разряде Мировой теннисной лиги, однако именно в противостоянии с «Орлами», за которых выступали Софья и три российских игрока (Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Мирра Андреева), Ига на одиночку не вышла. Вместо этого она сыграла микст и пару, и Софья вместе с Миррой победила её и Каролин Гарсию со счётом 6:4 (матчи состояли из одного сета).

Кстати, «Орлы» в итоге завоевали титул, а вот «Соколы», за которых играла полька, не вышли из группы. Уже в этом году Ига здорово стартовала на United Cup, выиграв все пять одиночных матчей (но в финале Польша всё равно уступила Германии), а вот Кенин на подготовительных турнирах потерпела два поражения за три поединка. Понятно, что Ига сейчас на куда более хорошем ходу, чем Софья (как и на протяжении нескольких последних лет), но этот поединок всё равно должен получиться интересным – чего никак нельзя было бы ожидать, если бы они встретились пару лет назад.