Захарова уступила в 3-м круге AO на дебютном ТБШ. Но может взлететь на 58 мест в рейтинге

В пятницу, 19 января, на Открытом чемпионате Австралии проходят игры третьего круга. 190-я ракетка мира Анастасия Захарова, пробившаяся в основную сетку AO через квалификацию, вышла на корт с полькой Магдаленой Френх, 69-м номером рейтинга WTA. Захаровой, дебютировавшей в основной сетке ТБШ, вчера, 18 января, исполнилось 22 года.

Первый сет Захарова начала с брейка, но в четвёртом гейме Френх восстановила статус-кво. Ключевым стал седьмой гейм, в котором россиянка при счёте 3:3 с третьего брейк-пойнта взяла подачу соперницы. В восьмом гейме Анастасия подала под ноль, затем упустила два сетбола на приёме, но в 10-м уверенно подала на партию — 6:4.

Во втором сете инициатива перешла к Френх, которая повела 3:0 с брейком. Несмотря на срыв в середине партии — один из своих геймов полька отдала под ноль — она довела счёт до 5:2. Но тут уже включилась Захарова. Сперва она под ноль выиграла свою подачу, а в следующих двух геймах спасла по сетболу и сравняла счёт — 5:5. Но дожать не получилось. В 11-м гейме Магдалена взяла свою подачу, а затем использовала третий сетбол на приёме — 7:5.

В решающей партии обе теннисистки нервничали и, как следствие, до 4:4 дошли, сделав по три брейка. В концовке и вовсе приключилась драма. В девятом гейме Захарова заработала тройной брейк-пойнт (то есть уже скрытые матчболы!), но не смогла воспользоваться этой потрясающей возможностью. А в 10-м гейме Френх реализовала первый же матчбол на приёме и одержала волевую победу — 4:6, 7:5, 6:4 за 2 часа 52 минуты.

Несмотря на поражение, Захарова после дебютного ТБШ взлетит на несколько десятков мест в рейтинге WTA. Официально она сейчас 190-я ракетка мира, а в лайв-рейтинге располагается на 132-й строчке — текущий отыгрыш составляет 58 позиций.

21-летняя Элина Аванесян, которая во втором раунде сенсационно выбила восьмую сеяную Марию Саккари, сражалась с украинкой Мартой Костюк, своей ровесницей. Аванесян проиграла первые два гейма, но потом забрала шесть геймов подряд и выиграла сет со счётом 6:2. При этом Костюк навязывала борьбу сопернице — так, что третий и пятый геймы россиянка взяла лишь с третьих брейк-пойнтов. Но в концовке партии стало чуть полегче. После 4:2 Элина в двух геймах отдала Марте лишь одно очко.

Во второй партии Костюк взяла реванш. На старте сета теннисистки обменялись брейками, а затем украинка прибавила и повела 5:2, заполучив преимущество в один брейк. В восьмом гейме Аванесян спасла двойной сетбол, затем в нужный момент взяла чужую подачу, но сравнять счёт не смогла. Подавая при 4:5 не в свою пользу, Элина отдала гейм с 30:0. Марта реализовала третий сетбол на приёме — 6:4.

Решающую партию Костюк начала с 4:0 в свою пользу. Аванесян боролась и в своих, и в чужих геймах, но соперница всякий раз оказывалась чуть лучше. Так, второй гейм она взяла аж с восьмого брейк-пойнта! Несмотря на такое развитие событий, россиянка нашла в себе силы отыграться, ответив четырьмя взятыми геймами подряд. При этом в восьмом гейме она ещё и брейк-пойнт отыграла — 4:4. Но концовку Элина провалила. В девятом гейме Марта забрала свою подачу, а потом под ноль приняла на матч, одержав волевую победу — 2:6, 6:4, 6:4 за 2 часа 33 минуты.

В четвёртом раунде Костюк сыграет с победительницей пары Мария Тимофеева (Россия, Q) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 10). Аванесян же, несмотря на поражение, ожидает серьёзный подъём в мировой классификации, пусть и не такой, как у Захаровой. Она начала AO в ранге 74-й ракетки мира, а сейчас идёт 60-й в лайв-рейтинге.

Также сегодня свой матч 1/16 финала в блестящем стиле выиграла Мирра Андреева. А ещё своей очереди ожидает Мария Тимофеева. За всеми событиями следите в «лайве» на «Чемпионате».