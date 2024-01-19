5 топ-матчей субботы в теннисе: Калинская, Медведев и Блинкова бьются за 4-й круг AO

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Программа коротко:

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Время в материале указано по Москве.

🎾 3:00*: Анна Калинская (Россия) — Слоан Стивенс (США), Australian Open, третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: доберётся ли впервые Анна Калинская до второй недели ТБШ?

Анна Калинская с пятой попытки смогла преодолеть барьер первого круга на Australian Open. Но на этом 25-летняя россиянка не остановилась и одержала вторую победу подряд, установив тем самым личный рекорд на ТБШ — выход в третий круг. Сумеет ли Анна теперь впервые пробиться во вторую неделю мэйджора, зависит от исхода её матча с чемпионкой US Open — 2017 Слоан Стивенс, которая только что выбила из сетки Дарью Касаткину. Ранее Анна и Слоан встречались дважды и обменялись победами. Калинская первенствовала на US Open — 2019, а Стивенс — в Гвадалахаре-2022. Победительница нового матча в четвёртом круге сразится с кем-то из пары Анна Блинкова — Ясмине Паолини.

🎾 4:30*: Анна Блинкова (Россия) — Ясмине Паолини (Италия, 26), Australian Open, третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сумеет ли Блинкова побить свой рекорд на ТБШ?

Анна Блинкова впервые в карьере добралась до третьего круга Australian Open, повторив свой рекорд ТБШ, ранее показанный на «Ролан Гаррос» — 2019, 2023 и на Уимблдоне-2023. Сумеет ли Анна впервые пробиться во вторую неделю ТБШ? Для этого ей надо справиться в субботу с итальянкой Ясмине Паолини. Девушки ранее пять раз играли друг с другом, и счёт пока 3-2 в пользу Анны. Она была сильнее на турнире ITF 100K в Манчестере-2017, на Australian Open — 2020 и в финале Клуж-Напоки-2020, а Ясмине первенствовала на челленджерах WTA 125K в Боле-2021 и Контрексевилле-2022. Победительница нового матча в четвёртом круге сразится с кем-то из пары Анна Калинская — Слоан Стивенс.

🎾 5:30*: Цзюнчэн Шан (Китай, WC) — Карлос Алькарас (Испания, 2), Australian Open, третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: завоюет ли Алькарас на АО свой третий «Шлем»?

Двукратный чемпион «Шлемов» Карлос Алькарас продолжает движение в сторону первого титула на AO и к званию первой ракетки мира. Но вначале надо справиться в третьем круге с перспективным 18-летним китайцем Цзюнчэн Шанем. Ранее теннисисты друг с другом не пересекались на корте, а будущий победитель сыграет в четвёртом раунде с кем-то из пары Томми Пол — Миомир Кецманович.

🎾 11:00*: Ига Свёнтек (Польша, 1) — Линда Носкова (Чехия), Australian Open, третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: справится ли первая ракетка мира с юным чешским дарованием?

Первая ракетка мира Ига Свёнтек с трудом преодолела сопротивление во втором круге американки Даниэль Коллинз, отыгравшись в первом сете с брейка соперницы (1:3), а в третьем — с двух брейков (1:4). Теперь польской теннисистке играть с 19-летней чешской теннисисткой Линдой Носковой. Девушки ранее встречались однажды — в 1/4 финала Варшавы-2023 сильнее была Свёнтек. Победительница нового матча пересечётся далее по сетке в четвёртом круге с кем-то из пары Элина Свитолина — Виктория Голубич.

🎾 11:00*: Феликс Оже-Альяссим (Канада, 27) — Даниил Медведев (Россия, 3), Australian Open, третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как сыграет Медведев со своим «клиентом»?

Даниил Медведев с огромным трудом прошёл в третий круг АО-2024, отыгравшись с 0:2 по сетам в матче с финном Эмилем Руусувуори. Это третий случай в карьере россиянина, когда он сумел ликвидировать такое огромное отставание и выйти победителем. Один из предыдущих был с Феликсом Оже-Альяссимом на Australian Open — 2022. Именно с ним Медведев сыграет в третьем круге нынешнего розыгрыша. Всего соперники ранее играли шесть раз, и во всех случаях сильнее был Даниил. Победитель нового матча в 1/4 финала пересечётся по сетке с кем-то из пары Григор Димитров — Нуну Боргес.