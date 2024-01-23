Листовки на АО, сорванный матч АПЛ. Почему активисты выбирают спорт для протестов

Турниры «Большого шлема» по теннису привлекают к себе повышенное внимание и становятся площадкой для самовыражения у различных фриков и активистов. Недавно в разгар Australian Open в матче 1/8 финала между немцем Александром Зверевым и британцем Кэмероном Норри одна из болельщиц выбросила на корт листовки с надписью «Свободу Палестине». Из-за этого матч был ненадолго прерван. В тексте листовке сообщалось о прямой причастности Австралии к действиям Израиля в Палестине и о том, что происходит в Секторе Газа в то самое время, пока зрители в Мельбурне наслаждаются просмотром теннисных матчей.

Другие спортивные арены также не стали исключением – активисты (особенно «зелёные») зажигают на футбольных, баскетбольных и на других площадках. Разобрались в причинах этого явления.

Оранжевая пудра на турнире по снукеру, офицеры в штатском

На Уимблдоне один из самых памятных и волнующих перформансов на турнире случился в день финала турнира в 1996 году. Перед игрой между Рихардом Крайчеком и Маливаем Вашингтоном на корт выбежала голая девушка. «Я увидел, как у неё всё прыгает, а потом она мне улыбнулась. На ней не было ничего, кроме передника, а потом она и его задрала – и продолжила мне улыбаться. Я засмущался и полностью утратил концентрацию», – сокрушался проигравший финал Маливай.

Розыгрыш Уимблдона-2023 также не обошёлся без проникновения на корт нежелательных элементов – были прерваны поединки Кэйти Бултер против Дарьи Сэвилл, а также Григора Димитрова и Со Симабукуро. Причиной стали экоактивисты организации Just Stop Oil («Просто откажитесь от нефти»), которые бросали на корт оранжевое конфетти, а один из них сел на площадку. Протестующие требуют от правительства Великобритании прекратить выдачу лицензий на новые нефтяные, угольные и газовые проекты из-за их негативного влияния на мировой климат.

В марте 2022 года в перерыве футбольного матча английской Премьер-лиги между «Эвертоном» и «Ньюкаслом» 21-летний студент Луис МакКечни спустился по ступенькам «Гудисон Парк» и стремглав рванул на поле. Стюарды зазевались и лишь наблюдали, как парень за считаные секунды привязал себя к стойке ворот металлической стяжкой на шее. Игру остановили ​​на 10 минут, в течение которых сотрудники службы безопасности «освобождали» нарушителя в ярко-оранжевой футболке с надписью Just Stop Oil. Болельщики, наблюдавшие за этим демаршем со смесью изумления и веселья, и предположить не могли, что в ближайшие годы такие перформансы станут обыденностью и окажут большое влияние на британский спорт.

Той же весной представитель Just Stop Oil проскочил на поле в матче «Арсенал» – «Ливерпуль» и привязал себя к штанге, а четыре месяца спустя несколько протестующих выбежали на трассу Формулы-1 во время Гран-при Великобритании. В последнее время экоактивисты разошлись не на шутку. В апреле прошлого года двое протестующих забрались на стол на чемпионате мира по снукеру, проходившем в театре «Крусибл» в Шеффилде, и посыпали его апельсиновой пудрой. В июне на 20 минут пришлось прервать финал Премьер-лиги английского союза регби в Твикенхэме после того, как парень и девушка облили поле оранжевой краской. В июле адепты Just Stop Oil выбрали новую площадку – товарищеский матч по крикету между Англией и Австралией на стадионе «Лордс» в Лондоне.

Акция Just Stop Oil на матче «Эвертон» — «Ньюкасл» Фото: Robbie Jay Barratt/Getty Images

Экоактивисты добились главного – о них говорят всё чаще, и это подстёгивает их на новые перформансы. После намерений представителей Just Stop Oil устроить «оранжевую революцию» на Открытом чемпионате Великобритании по гольфу неподалёку от Ливерпуля (прошёл в середине июля 2023 года) полиция Мерсисайда предприняла беспрецедентные и широкомасштабные меры по обеспечению безопасности. В частности, были задействованы офицеры в штатском. В последний раз нежеланные гости отмечались на турнире ещё в 2006 году, когда участники кампании «Отцы за справедливость» облили одну из лужаек красной краской.

Засыпанные песком лунки для гольфа, убытки в £ 3,5 млн, причина направленности на спорт

Just Stop Oil была создана в феврале прошлого года человеком по имени Роджер Халлам как ответвление двух других экологических и социальных групп: Extinction Rebellion (выступает против климатических изменений, потери биоразнообразия и риска социально-экологического коллапса) и Insulate Britain (требуют от правительства финансирования утепления социального жилья в Великобритании). Обе организации получили известность своими протестами, в основном препятствуя движению транспорта простым методом групп людей, сидящих на дороге. Этот подход лежит в основе тактики Just Stop Oil.

В мае 2023 года группа организовала марши по дорогам Лондона – по данным The Times, протесты обошлись городской полиции в £ 3,5 млн. Но именно спорт находится в центре их самых ярких мероприятий. «Всё очень просто, – объясняет Халлам. – Чтобы повысить осведомлённость о климатическом кризисе, о нас должны знать как можно больше людей. Учитывая, что матчи транслируются по телевидению, мы работаем на огромную аудиторию».

Экоактивист разбрасывает оранжевое конфетти на Уимблдоне-2023 Фото: Julian Finney/Getty Images

Just Stop Oil не единственная протестная группа, нацеленная на спорт. В начале лета члены движения Extinction Rebellion в Испании засыпали лунки на полях для гольфа в знак протеста против того, сколько воды расходует этот вид спорта, в то время как страна борется с сильной засухой. В США активистка движения Direct Action Everywhere приклеилась к баскетбольной площадке в апреле 2022 года в матче НБА «Миннесоты Тимбервулвз» с «Лос-Анджелес Клипперс». Протест был направлен против владельца «волков» Глена Тейлора, чьи деловые интересы также включают птицеводство.

В Германии группа экоактивистов «Последнее поколение» (Letzte Generation), придерживающаяся такой же радикальной тактики, как и Just Stop Oil, также нацелена на спорт. В августе прошлого года в матче Бундеслиги между «Баварией» и «Боруссией» из Мёнхенгладбаха пятеро болельщиков приковали себя к воротам на «Альянц Арене». В апреле 2023-го люди приклеились к трассе и к машинам поддержки на гонке электромобилей Formula E в Берлине.

И всё же ни одной группе не удавалось вызвать такие регулярные сбои, как Just Stop Oil. Это кажется неблагодарным занятием, но у группы есть простое объяснение своей тактике. «Люди скажут: «Выражайте свои протесты с помощью петиций в парламент». На самом деле мы так и делаем, но несколько месяцев назад, когда около 90 тысяч человек собрались возле парламента на одну из крупнейших экологических акций протеста в истории, эта акция практически не освещалась в СМИ. На той же неделе сторонник Just Stop Oil запрыгнул на бильярдный стол, и это было на первых полосах каждой крупной британской газеты. Поэтому мы делаем упор на спорт. Это культурно актуально», – поясняет один из лидеров группы Джеймс Скит.

Спорт убивает сам себя, Линекер призывает одуматься

Скит ссылается на радикальную тактику Движения за гражданские права в США, а также на борьбу за права голоса для женщин в Великобритании в начале прошлого века. Эти организации также были нацелены на спорт: в 1913 году активисты пытались сжечь Центральный корт Уимблдона, а также трибуну стадиона «Кристал Пэлас» накануне финала Кубка Англии. Активисты Just Stop Oil утверждают, что если ничего не делать, то однажды им негде будет протестовать из-за отсутствия спортивных площадок – это будет вызвано климатическими изменениями. Согласно данным экокомпании Rapid Transition Alliance, в ближайшие 30 лет почти четверти из 92 клубов АПЛ и других английских лиг грозит частичное или полное затопление стадионов.

Активисты Just Stop Oil акцентируют внимание на том, что спорт в определённой степени убивает сам себя – спонсорами многих известных клубов являются организации, наносящие вред окружающей среде. Так, британский банк Barclays, спонсирующий Уимблдон, является одним из крупнейших в мире, кто финансирует добычу и разработку полезных ископаемых. Это направление является приоритетным и у другого финансового монстра JPMorgan, который помогал Глэйзерам купить «МЮ» и дал Флорентино Пересу денег на реконструкцию стадиона «Реала».

Простые болельщики, конечно, возмущаются частыми акциями «зелёных», но у Just Stop Oil есть и сторонники среди уважаемых футбольных функционеров. «Их протест заставил людей обсуждать проблему. Важнее наше существование в будущем, а не небольшой срыв спортивных мероприятий», – написал в соцсетях бывший капитан сборной Англии, а ныне телеведущий Гари Линекер.

Никто не вправе мешать болельщикам наслаждаться спортивными мероприятиями, но проблема и в самом деле стала слишком очевидной, чтобы оставаться равнодушными или отказываться от радикальных действий, направленных на спасение планеты. «Нынешняя политика в области климата ведёт мир к повышению температуры на 2,8 градуса к концу века, что будет означать катастрофу для Земли. Мы мчимся навстречу коллапсу с широко открытыми глазами», – кричит во весь голос генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.