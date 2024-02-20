«Его уровень упал». Из лагеря Надаля снова понеслись выпады в адрес Джоковича

Тони Надаль – дядя и бывший тренер 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля. 62-летний Тони остаётся в команде Рафы, хоть тот в данный момент формально сотрудничает с Карлосом Мойей. Дядя возглавляет теннисную академию племянника в Манакоре и работает с ним на корте, даёт ему советы.

Ещё Тони Надаль выступает в качестве своего рода пресс-секретаря Рафы. Он регулярно давал комментарии СМИ, когда легендарный теннисист залечивал травмы в течение 2023 года. Тони не только говорил о предположительных сроках восстановления своего племянника и его карьерных планах, но и порой жёстко высказывался о главных соперниках испанца. Больше всего доставалось 24-кратному чемпиону ТБШ Новаку Джоковичу, который явно выигрывает у Рафы гонку за звание величайшего.

На днях Тони Надаль пообщался с изданием Huelva Informacion, в не очень лестном тоне упомянув Джоковича. Тони отметил, что Новак играет намного хуже, чем раньше, но добивается успеха потому, что другие игроки заметно уступают в физике и игровом интеллекте представителям предыдущих поколений, делая ставку только на силу удара после увеличения скорости мячей.

«Реальность состоит в том, что Джокович продолжает побеждать, Побеждает Новак, который не уровень самого себя 2011 или 2015 года, а менее качественный Новак. С годами его уровень упал, что вполне закономерно. Мне нравится теннис, который сочетает в себе физические и умственные аспекты. Но сегодня сложно выбрать тактику из-за скорости мячей и всего происходящего на корте. В теннисе осталось мало места для креативности. Есть некоторые очень хорошие игроки. Например, Янник Синнер или Карлос Алькарас. Однако техника ударов игроков в целом уже не такая, как раньше», — заявил Тони.

Тони Надаль Фото: Julian Finney/Getty Images

Спорные утверждения, с которыми не согласятся многие любители тенниса. Джокович добивается успеха в значительной степени именно за счёт своей креативности, умения правильно распределить нагрузку в солидном возрасте и психологической устойчивости. В техническом плане тот же Синнер прямо сейчас впечатляет больше Новака, что было видно в недавнем полуфинале Australian Open. Однако Джокович собирается сделать выводы после поражения от Янника в Мельбурне и взять реванш на следующих «Шлемах».

Полгода назад некоторые так же списывали Новака со счетов после поражения в финале Уимблдона от Карлоса Алькараса, но вскоре он деморализовал юного испанца в решающем матче на «Мастерсе» в Цинциннати. Алькарас после этого заметно сбавил обороты. Сначала проиграл Даниилу Медведеву в полуфинале US Open, а затем и вовсе стал уступать чуть ли не всем подряд и уже примерно полгода не показывает чего-то толкового на корте. На выходных Карлос проиграл не входящему в топ-20 чилийцу Николасу Харри в полуфинале турнира категории АТР-250 в Буэнос-Айресе. Алькарас совершил большую ошибку, грезя погоней за достижениями и величием Джоковича.

Синнер ведёт себя более скромно по сравнению с Карлосом и не упоминает Новака при каждом случае. Правда, не факт, что это как-либо поможет. Джокович прямо сейчас разрабатывает рецепт противодействия Синнеру. При том что серб не молодеет и основной упор будет делать именно на ту самую креативность и тактические ухищрения, которые так нравятся Тони Надалю.

Новак Джокович и Рафаэль Надаль Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Ещё Тони выступил на конференции по лидерству в Школе спорта Рафаэля Надаля, входящей в структуру университета короля Альфонсо X Мудрого в Вильянуэва-де-ла-Каньяде (пригород Мадрида). В беседе с журналистами и с присутствующей в зале аудиторией он пожелал Джоковичу получить травму, чтобы его племянник имел шансы взять медали на Олимпиаде-2024 в Париже

«Я всё ещё убеждён, что Рафа поедет на «Ролан Гаррос» в этом году и выиграет его. А потом состоится Олимпиада. Игры – нечто особенное для всех в силу традиций и ни на что не похожего желания выиграть их. Даже для тех, у кого в приоритете другие турниры вроде Уимблдона. Рафа сказал мне, что Игры 2008 года в Пекине были для него лучшим опытом, который он когда-либо получал за карьеру. Он взял золотую медаль благодаря остальным испанским спортсменам и атмосфере в команде. Я хочу, чтобы Рафа принёс Испании медаль в Париже. Для этого желаю Джоковичу получить травму», — сказал Тони.

Конечно, Тони Надаль делал своё заявление в шутку, но его юмор очень своеобразный и, мягко говоря, не совсем корректный. В октябре 2023 года он уже отмечался чем-то подобным. Тогда Тони пожелал травмироваться не только Джоковичу, но ещё и Карлосу Алькарасу, а также Даниилу Медведеву.

«Всё, что нам нужно, это травмы Алькараса, Джоковича и Медведева. Нам нужно, чтобы у них были проблемы, тогда Рафа сможет сыграть очень хорошо», — сказал Тони в интервью Majorca Daily Bulletin, оценивая шансы своего племянника на Australian Open — 2024.

В итоге после недолгого выступления в Брисбене усугубил травму сам Рафа, так и не сыграв на Australian Open, поэтому измерить его силу на фоне Джоковича, Медведева, Алькараса и Синнера (которого Тони Надаль тогда не считал серьёзной угрозой) не получилось. Этот момент откладывается как минимум до мартовского «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, в котором Надаль предположительно всё-таки должен принять участие.

В Сербии высказывания Тони Надаля вызвали большое возмущение в теннисной среде. Хотя Богдан Обрадович, бывший тренер национальной команды в Кубке Дэвиса, после последнего из них призвал слишком строго не судить дядю Рафы.

«Мы всегда были друзьями с Надалем и его командой. Не знаю, было ли это вырвано из контекста, хотел ли он пошутить и слегка перестарался. Я воспринимаю Тони как нашего друга. Не верю, что он желает Новаку зла», — приводит слова Обрадовича Sport.alo.

Рафаэль Надаль недавно сделал комлименты Новаку Джоковичу Фото: Julian Finney/Getty Images

Как бы то ни было, Тони Надалю нужно шутить более аккуратно, чтобы не разжигать конфликт между Рафой и Новаком. Ещё несколько дней назад 22-кратный чемпион ТБШ лестно высказался о Джоковиче.

«По цифрам Джокович – величайший в истории. Я с этим согласен. Я пропустил столько «Больших шлемов» из-за травм. Его тело сильнее моего, это тоже надо учитывать. По-моему, Новак хороший человек. Имидж у него намного хуже, чем он есть на самом деле. У него бывают моменты разочарования, когда он ломает ракетки. Но после этого он сразу же готов снова играть. В этом он лучший, кого я когда-либо видел», — заявил Надаль.

В словах Рафы не было каких-то оговорок, как раньше. Например, в сентябре он называл Джоковича величайшим по статистике, но только потому, что тот «зациклен на рекордах», а сам Рафа не особо то и хотел любой ценой превосходить серба. Сейчас Надаль признаёт, что Джокович лучше работал над своим телом, поэтому в возрасте 35+ лет более успешен на корте. Человеческие качества Новака тоже оценил, поскольку серба уж слишком часто изображают в виде злодея в СМИ.

Теперь же интервью Тони Надаля рискует запустить новый виток словесного конфликта между Рафой и Джоковичем. Новак ранее реагировал на завуалированные выпады своего принципиального соперника. Посмотрим, станет ли он отвечать его дяде.