«На Олимпиаде хочу сыграть в одиночке и паре». Признания Медведева перед Индиан-Уэллсом

Чемпион US Open — 2021 Даниил Медведев на этой неделе начнёт свой путь на престижном «тысячнике» в Индиан-Уэллсе. Россиянин получил четвёртый номер посева — выше оказались только Новак Джокович (1), Алькарас (2) и Янник Синнер (3). В преддверии начала турнира 28-летний уроженец Москвы пообщался с представителями СМИ и высказался о личном влиянии Рафаэля Надаля, прокомментировал старт работы с французом Жилем Симоном, а также заявил, что готов выступить в одиночном и парном разряде на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

— Расскажите, как прошла ваша подготовка перед стартом «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. Насколько вы уверены в преддверии турнира?

— Да, на самом деле у меня всего было несколько дней, чтобы восстановиться после Дубая. Это было очень длинное путешествие, а разница во времени составляет 12 часов. Поэтому мне нужно немного времени на отдых. Буду счастлив сыграть свой первый матч в субботу, нежели в пятницу. Чувствую себя хорошо в физическом плане и готовым к турниру. Чем больше сетка на «Мастерсе», тем труднее выступать на нём, так как, чтобы одержать победу на соревнованиях, требуется выиграть большее количество матчей. Поэтому будет очень интересно.

— Чувствуете ли вы себя немного по-другому в этом году перед началом Индиан-Уэллса? Может быть, вам немного комфортнее, чем прежде, учитывая, что вы сыграли в финале на этих соревнованиях в прошлом году?

— В прошлом году я был очень уверен в себе. В этом году — тоже, но, наверное, не настолько, потому что тогда перед Индиан-Уэллсом я выиграл три турнира.

Я больше не собираюсь винить корт в том, что делаю сам, в том, что играю плохо или хорошо, проигрываю или выигрываю. Я буду получать удовольствие. Мне здесь нравится. Буду получать удовольствие от турнира и постараюсь пробыть здесь как можно дольше.

— Что вы думаете о коучинге во время матчей?

— Думаю, что это правило является неплохим. Но я думаю, что не разрешаются подсказки, когда ты находишься по другую сторону корта от тренера, ведь это трудноосуществимо. Лично мне не требуется коучинг во время матча, так как я думаю, что ты не можешь изменить многое во время поединка двух игроков. Но я ничего не имею против этого.

Даниил Медведев и Жиль Сервара Фото: Clive Brunskill/Getty Images

— До сих пор неясно, завершит ли Рафаэль Надаль свою карьеру в этом году. Какое наследие оставил испанец для вас?

— Надаль оставил два величайших наследия. В Рафе как человеке можно обнаружить 100 вещей, то, как он хорош. Во-первых, для меня он является бойцом. Все знают, как в матчах против меня он сражается до последнего очка. Он собирается усилить игру с первого до последнего розыгрыша. Все знают это о Рафе. Против него нелегко играть, потому что у вас может быть плохой день, плохое настроение, вы можете быть травмированным или может произойти что-нибудь ещё. Он находится в игре с первого до последнего розыгрыша.

Второе — это количество побед Надаля на «Ролан Гаррос». Он выигрывал Открытый чемпионат Франции 14 раз, если я не ошибаюсь. Не думаю, что в каком-либо другом виде кто-то может сравниться с ним по числу побед на определённом турнире. Надеюсь, что я хотя бы сыграю 14 раз на «Ролан Гаррос» и однажды смогу одержать победу на этих соревнованиях (смеётся). Надаль является большим игроком, и, когда он завершит карьеру, это будет важная новость. В то же время это случится со всеми нами (речь идёт о теннисистах) однажды.

— Расскажите о вашей работе с Жилем Симоном.

— Мы не собираемся слишком много путешествовать вместе, но продолжительность некоторых турниров в туре здесь, в США, или там, в Европе, составит около 13 или 14 недель, что не так уж и плохо. Мы никак не закрепляли наши рабочие отношения. Мы не говорили: «Мы поработаем один год и посмотрим, что из этого выйдет». Мы видим, как происходит процесс, и, если завтра Жиль или я скажем, что у нас ничего не получается, мы остановим нашу совместную работу.

Пока что всё работает отлично. Он пробует добавить в мою игру кое-что ещё. Если вы приглашаете кого-то в команду, то это происходит не с целью того, чтобы оставить всё как есть. Это происходит для того, чтобы добавить какие-то мелкие детали в игру, и мы с Симоном стараемся их добавлять. Я уверен, что будет интересно посмотреть на них во время матчей. Я уже кое-что имплементировал в свою игру в Дубае, но на это необходимо время. Это интересно, пока мне это нравится. Надеюсь, мы сможем проработать с Жилем вместе довольно продолжительный период времени, но давайте посмотрим, как всё сложится.

— Почему вы стали работать с Симоном?

— Точную историю [о том, как я стал сотрудничать с Жилем] я оставлю в тайне, это немного личное. В какой-то момент я подумывал о том, чтобы добавить кого-нибудь в команду, чтобы заменить Жиля Сервара, когда его не будет со мной в туре. Я подумал, что если я хочу заменить его, то, вероятно, хочу добавить человека, который может помочь мне стать лучшим игроком на корте.

Я подумал о Жиле [Симоне], потому что он каким-то образом знал, как играть со мной. В том-то и дело, что я ненавидел играть против него. Он знал, что я собираюсь делать в матчах против него, и он знал, как меня переиграть, а я чувствую, что это непростая задача. Мне удалось одержать победу в поединках против многих игроков, так что это первопричина, из-за которой я стал работать с Симоном.

Жиль может рассказать мне, что он сделал, и мы можем поработать над этим. Если кто-то будет играть точно так же, как он, я буду знать, что делать и как я могу добиться большего успеха, устраняя свои слабые места. Именно это было главным во всём процессе. И, конечно, когда мы начали работать вместе, я увидел, что Симон сильно понимает в теннисе. Жиль знает много вещей, о которых мы, многие игроки, не задумываемся.

— Прокомментируйте допуск российских теннисистов на ОИ-2024 в Париже в нейтральном статусе.

— Если получится, я выступлю на Олимпиаде. Я хочу сыграть в одиночном и парном разряде. В Токио я получил потрясающий опыт. Вероятно, это одно из самых ярких воспоминаний в моей спортивной жизни, хотя в теннисе все склонны думать, что ТБШ важнее.

Что касается нейтрального статуса, я буду следовать правилам. Если допуск под нейтральным флагом, я буду играть под нейтральным флагом. Постараюсь показать хороший теннис и победить.

— О чём вы думали, когда на время выбыли из топ-10 мирового рейтинга ATP?

— Когда хорошее меняется на плохое, ты начинаешь это ненавидеть. Это прозвучит безумно, но со мной такое случается по разным причинам. Это может быть связано с телом, иногда с теннисом.

Например, в прошлом году, когда я выбыл из первой десятки, я приехал в Роттердам и чувствовал себя плохо. В связи с этим я начал задавать себе вопросы: может быть, я что-то потерял в своей игре? Смогу ли я это вернуть? У нас всегда много вопросов в голове. Иногда это хорошо, иногда – плохо.

Я научился любить теннис за то, что он такой переменчивый. Например, две недели назад у меня немного болело тело: то тут, то там. Теперь всё изменилось, я чувствую себя хорошо здесь, в Индиан-Уэллсе, у меня больше мотивации и концентрации на том, что я могу сделать на теннисном корте…

В общем, да, я научился наслаждаться изменениями. Даже если они мне не нравятся. Я стараюсь думать о том, что лучшие дни ещё впереди.

Супертурнир в Индиан-Уэллсе закончится 17 марта. За всеми событиями следите на «Чемпионате».