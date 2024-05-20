Итальянская теннисистка снова дико оскандалилась. Теперь её обвиняют в ограблении виллы

Камила Джорджи продолжает сталкиваться с очень серьёзными обвинениями в свой адрес и пока никак на них не отвечает.

32-летняя итальянская теннисистка Камила Джорджи полторы недели назад официально объявила о завершении карьеры. Само по себе решение Джорджи выглядело спонтанным и неожиданным. Изначально об её уходе сообщалось на сайте Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA), а сама теннисистка лишь вынужденно реагировала на резонансную информацию посредством абстрактного поста в соцсетях без указания конкретных причин случившегося.

В СМИ параллельно появилось много скандальной информации о проблемах Камилы и её семьи с законом. Портал La Gazzetta dello Sport написал, что Джорджи уехала в США, а на родине в Италии её разыскивает налоговая служба за предполагаемое уклонение от уплаты около € 480 тыс. в казну государства. Кроме того, до сих пор не закрыто старое дело о подозрении Камилы и всей её семьи (отца-тренера Серджио, матери Клаудии, братьев Амадея и Леандро) в подделке сертификатов вакцинации от коронавируса. Громкие обвинения в адрес Джорджи на этом не закончились.

В свежем материале газеты La Repubblica утверждается, что Джорджи вывезла дорогую антикварную мебель с виллы в Каленцано недалеко от Флоренции, которую вместе с семьёй арендовала до отъезда из Италии. Владелица недвижимости утверждает, что Камила не выплатила арендную плату за полгода и украла из своего уже бывшего места жительства половину мебели, включая персидские ковры и антикварный стол весом в полтонны. Нанесённый ущерб оценивается в € 50-100 тыс.

«Я написала её отцу Серджио Джорджи, что они должны хотя бы вернуть наши вещи, а он презрительно ответил, что эти предметы не несут большой ценности. Отвратительное отношение к человеку, который понёс не только экономический, но ещё и эмоциональный ущерб. Я не знаю, насколько это правда и сколько Камила должна государству, однако знаю, что она должна нам. Эти предметы были частью моей жизни и жизни моей матери.

Я хочу вернуть хотя бы их – с учётом того, что мы уже потеряли надежду вернуть тысячи евро арендной платы. Несколько месяцев назад соседи уведомили меня о прибытии фургонов для погрузки мебели. Когда я приехала, уже никого не осталось, а дом был полупустой. Но в саду лежали некоторые предметы мебели и ковры, сложенные друг на друга. Наверное, они заполнили грузовики и не знали, куда девать эти вещи», – заявила владелица виллы в комментарии La Repubblica.

Камила Джорджи Фото: Adam Pretty/Getty Images

Обвинения в адрес Камилы достаточно серьёзные. Есть конкретное заявление человека, который вменяет ей кражу ценного имущества на довольно крупную сумму. Серджио ранее через аргентинского журналиста Мише обещал подробно ответить на все обвинения перед «Ролан Гаррос», который стартует 26 мая. Пока он этого не сделал, но позволил говорить адвокатам семьи Федерико Марини и Кристиану Никотре. Юристы сообщили общественности, что Камила не скрывается от правосудия и скоро вернётся в Италию.

«Завершение карьеры Джорджи вызвано усталостью от тенниса и не связано с каким-либо продолжающимся расследованием властей. Она уже несколько месяцев планировала уйти. После пандемии коронавируса Камила думала о постепенном замедлении темпов выступления на турнирах. Ей было трудно справиться со стрессом соревновательной деятельности.

Камила скоро вернётся в Италию. Её отъезд из резиденции в Каленцано носит временный характер из-за семейных обстоятельств и необходимости сделать паузу, чтобы подумать о жизни после тенниса. Она не намерена уклоняться от расследований или ответственности. Важно подчеркнуть, что семья Джорджи всегда вела себя прозрачно и сотрудничала с властями, когда это было необходимо», — говорится в заявлении адвокатов, растиражированном в итальянских СМИ.

Джорджи в течение недели после объявления о завершении карьеры проявляла определённую активность в соцсетях. Камила опубликовала несколько постов, исчезающих в течение 24 часов. Она показала подписчикам, что поддерживает спортивную форму в зале, ходит по магазинам и весело проводит время с подругами.

Камила Джорджи в тренировочном зале и вместе с подругами Фото: Из личного архива Камилы Джорджи

Вероятно, итальянка вместе с семьёй всё ещё находится в США. Хотя вариант с переездом в Аргентину тоже не исключён. Оттуда родом её отец. Ещё в апреле Камила побывала там в гостях у родни и изъявила желание в какой-то момент обосноваться в этой стране, поскольку жизнь в Италии и вообще в Европе ей не совсем по душе. Теннисистка ранее говорила, что собирается развивать семейный бренд женской одежды Giomila вместе со своей матерью-дизайнером. В принципе, это можно делать из любой точки мира.

Победительница четырёх турниров WTA (крупнейший из них «тысячник» в Монреале в 2021-м), первая ракетка Италии в течение 236 недель вправе поступать как пожелает. Хотя для начала Джорджи всё-таки должна уладить проблемы с различными государственными инстанциями у себя на родине. Ещё было бы неплохо лично объяснить появление скандальных публикаций в СМИ, поскольку пока всё выглядит так, что Камила пустилась во все тяжкие (вероятно, под влиянием отца, но ситуация всё равно плохая для имиджа) и скрывается от правоохранительных органов за океаном.