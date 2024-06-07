Подсчитали, сколько денег увезли россияне из Парижа.

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Медведев не попал даже в топ-3. А больше всех на «Ролан Гаррос» заработала, конечно, Мирра

До окончания «Ролан Гаррос» осталось два дня. Предварительные итоги выступления российских теннисистов можно подвести уже сейчас. Наилучший результат на турнире показала 17-летняя Мирра Андреева — в том числе и по призовым. А как обстоят дела у других россиян?

Мужчины. Одиночный разряд

Даниил Медведев (четвёртый круг)

Чемпион US Open 2021 года не смог повторить свой лучший результат на «Ролан Гаррос» (четвертьфинал в 2021 году). В этот раз Даниил остановился в четвёртом круге, проиграв Алексу де Минору. В итоге он заработал € 250 тыс.

Андрей Рублёв, Павел Котов (оба — третий круг)

Выступление Рублёва стало неприятным сюрпризом. В третьем круге Андрей неожиданно проиграл Маттео Арнальди. А вот Павел Котов порадовал. Обыграв Кэмерона Норри и Стэна Вавринку, он затем уступил Яннику Синнеру. Призовые Рублёва и Котова составили по € 158 тыс.

Андрей Рублёв на «Ролан Гаррос» — 2024 Фото: Dan Istitene/Getty Images

Карен Хачанов (второй круг)

Хачанов, как и Рублёв, удивил в плохом смысле слова. Во втором круге он сенсационно проиграл словацкому лаки-лузеру Йозефу Ковалику. Карен получит € 110 тыс.

Роман Сафиуллин и Аслан Карацев (оба — первый круг)

Сафиуллин и Карацев, выбывшие в первом же круге, заработали по € 73 тыс.

Парный разряд

Роман Сафиуллин (второй круг)

В этом виде из наших мужчин выступал только Сафиуллин. Он дошёл лишь до второго круга заработал € 13 750.

Женщины. Одиночный разряд

Мирра Андреева (полуфинал)

17-летняя теннисистка за свой первый полуфинал ТБШ, в котором её обыграла Ясмин Паолини, получит € 650 тыс.

Анастасия Потапова, Элина Аванесян (обе — четвёртый круг)

Потапова впервые в карьере дошла до 1/8 финала на ТБШ, а Аванесян повторила свой прошлогодний результат на «Ролан Гаррос». Они заработали по € 250 тыс.

Людмила Самсонова (третий круг)

Самсонова дошла до третьего круга, где её остановила Элизабетта Коччаретто. Людмила получит € 158 тыс. за выступление на турнире.

Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова, Анна Калинская, Анна Блинкова (все — второй круг)

Эти четыре теннисистки, выигравшие лишь по одному матчу на «РГ»-2024, заработали по € 110 тыс.

Екатерина Александрова, Вероника Кудерметова, Диана Шнайдер, Мария Тимофеева, Камилла Рахимова, Эрика Андреева, Юлия Авдеева (все — первый круг)

А счёт каждой из этой семёрки пополнится на € 73 тыс.

Парный разряд

Мирра Андреева, Диана Шнайдер, Вера Звонарёва, Александра Панова (все — четвертьфинал)

Ни одной россиянки в полуфинале не оказалось. За четвертьфинал Андреева, Шнайдер, Звонарёва и Панова получат по € 40 тыс.

Вероника Кудерметова, Амина Аншба (обе — третий круг)

Кудерметова и Аншба за выход в 1/8 финала заработали по € 21 750.

Анна Калинская, Анастасия Потапова, Анна Блинкова, Элина Аванесян, Елена Веснина, Яна Сизикова (все — второй круг)

Эти шесть теннисисток, выигравшие лишь один матч в паре, получат по € 13 750.

Анна Калинская на «Ролан Гаррос» — 2024 Фото: Dan Istitene/Getty Images

Екатерина Александрова, Анастасия Павлюченкова, Камилла Рахимова, Ирина Хромачёва (все — первый круг)

А эти четыре теннисистки заработали по € 8 750 за первый круг.

Микст

Людмила Самсонова (второй круг)

Самсонова выиграла один в матч в миксте. За это Людмила получит € 5 тыс.

Вероника Кудерметова, Вера Звонарёва (первый круг)

А Кудерметова и Звонарёва, не прошедшие первый круг, заработали по € 2,5 тыс.

Таким образом, самым высокооплачиваемым представителем России на «Ролан Гаррос» стала Мирра Андреева.

На её счету € 690 тыс. призовых (с учётом парного разряда). А всего наши увезли из Парижа € 3 425 750 призовых.

Вероника Кудерметова на «Ролан Гаррос» — 2024 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Вот как выглядит полная таблица призовых россиян на «Ролан Гаррос» — 2024: