Медведев не попал даже в топ-3. А больше всех на «Ролан Гаррос» заработала, конечно, Мирра

До окончания «Ролан Гаррос» осталось два дня. Предварительные итоги выступления российских теннисистов можно подвести уже сейчас. Наилучший результат на турнире показала 17-летняя Мирра Андреева — в том числе и по призовым. А как обстоят дела у других россиян?
Мужчины. Одиночный разряд
Даниил Медведев (четвёртый круг)
Чемпион US Open 2021 года не смог повторить свой лучший результат на «Ролан Гаррос» (четвертьфинал в 2021 году). В этот раз Даниил остановился в четвёртом круге, проиграв Алексу де Минору. В итоге он заработал € 250 тыс.
Андрей Рублёв, Павел Котов (оба — третий круг)
Выступление Рублёва стало неприятным сюрпризом. В третьем круге Андрей неожиданно проиграл Маттео Арнальди. А вот Павел Котов порадовал. Обыграв Кэмерона Норри и Стэна Вавринку, он затем уступил Яннику Синнеру. Призовые Рублёва и Котова составили по € 158 тыс.
Андрей Рублёв на «Ролан Гаррос» — 2024
Фото: Dan Istitene/Getty Images
Карен Хачанов (второй круг)
Хачанов, как и Рублёв, удивил в плохом смысле слова. Во втором круге он сенсационно проиграл словацкому лаки-лузеру Йозефу Ковалику. Карен получит € 110 тыс.
Роман Сафиуллин и Аслан Карацев (оба — первый круг)
Сафиуллин и Карацев, выбывшие в первом же круге, заработали по € 73 тыс.
Парный разряд
Роман Сафиуллин (второй круг)
В этом виде из наших мужчин выступал только Сафиуллин. Он дошёл лишь до второго круга заработал € 13 750.
Женщины. Одиночный разряд
Мирра Андреева (полуфинал)
17-летняя теннисистка за свой первый полуфинал ТБШ, в котором её обыграла Ясмин Паолини, получит € 650 тыс.
Анастасия Потапова, Элина Аванесян (обе — четвёртый круг)
Потапова впервые в карьере дошла до 1/8 финала на ТБШ, а Аванесян повторила свой прошлогодний результат на «Ролан Гаррос». Они заработали по € 250 тыс.
Людмила Самсонова (третий круг)
Самсонова дошла до третьего круга, где её остановила Элизабетта Коччаретто. Людмила получит € 158 тыс. за выступление на турнире.
Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова, Анна Калинская, Анна Блинкова (все — второй круг)
Эти четыре теннисистки, выигравшие лишь по одному матчу на «РГ»-2024, заработали по € 110 тыс.
Екатерина Александрова, Вероника Кудерметова, Диана Шнайдер, Мария Тимофеева, Камилла Рахимова, Эрика Андреева, Юлия Авдеева (все — первый круг)
А счёт каждой из этой семёрки пополнится на € 73 тыс.
Парный разряд
Мирра Андреева, Диана Шнайдер, Вера Звонарёва, Александра Панова (все — четвертьфинал)
Ни одной россиянки в полуфинале не оказалось. За четвертьфинал Андреева, Шнайдер, Звонарёва и Панова получат по € 40 тыс.
Вероника Кудерметова, Амина Аншба (обе — третий круг)
Кудерметова и Аншба за выход в 1/8 финала заработали по € 21 750.
Анна Калинская, Анастасия Потапова, Анна Блинкова, Элина Аванесян, Елена Веснина, Яна Сизикова (все — второй круг)
Эти шесть теннисисток, выигравшие лишь один матч в паре, получат по € 13 750.
Анна Калинская на «Ролан Гаррос» — 2024
Фото: Dan Istitene/Getty Images
Екатерина Александрова, Анастасия Павлюченкова, Камилла Рахимова, Ирина Хромачёва (все — первый круг)
А эти четыре теннисистки заработали по € 8 750 за первый круг.
Микст
Людмила Самсонова (второй круг)
Самсонова выиграла один в матч в миксте. За это Людмила получит € 5 тыс.
Вероника Кудерметова, Вера Звонарёва (первый круг)
А Кудерметова и Звонарёва, не прошедшие первый круг, заработали по € 2,5 тыс.
Таким образом, самым высокооплачиваемым представителем России на «Ролан Гаррос» стала Мирра Андреева.
На её счету € 690 тыс. призовых (с учётом парного разряда). А всего наши увезли из Парижа € 3 425 750 призовых.
Вероника Кудерметова на «Ролан Гаррос» — 2024
Фото: Clive Brunskill/Getty Images
Вот как выглядит полная таблица призовых россиян на «Ролан Гаррос» — 2024:
|Поз.
|Теннисист
|Одиночный разряд, € тыс.
|Парный разряд, € тыс.
|Микст, € тыс.
|Сумма
|1
|Мирра Андреева
|650
|40
|690
|2 — 3
|Анастасия Потапова
|250
|13,75
|263,75
|2 — 3
|Элина Аванесян
|250
|13,75
|263,75
|4
|Даниил Медведев
|250
|250
|5
|Людмила Самсонова
|158
|5
|163
|6 — 7
|Андрей Рублёв
|158
|158
|6 — 7
|Павел Котов
|158
|158
|8 — 9
|Анна Калинская
|110
|13,75
|123,75
|8 — 9
|Анна Блинкова
|110
|13,75
|123,75
|10
|Анастасия Павлюченкова
|110
|8,75
|118,75
|11
|Диана Шнайдер
|73
|40
|113
|12 — 13
|Карен Хачанов
|110
|110
|12 — 13
|Дарья Касаткина
|110
|110
|14
|Вероника Кудерметова
|73
|21,75
|2,5
|97,25
|15
|Роман Сафиуллин
|73
|13,75
|86,75
|16 — 17
|Екатерина Александрова
|73
|8,75
|81,75
|16 — 17
|Камилла Рахимова
|73
|8,75
|81,75
|18 — 21
|Аслан Карацев
|73
|73
|18 — 21
|Мария Тимофеева
|73
|73
|18 — 21
|Эрика Андреева
|73
|73
|18 — 21
|Юлия Авдеева
|73
|73
|22
|Вера Звонарёва
|40
|2,5
|42,5
|23
|Александра Панова
|40
|40
|24
|Амина Аншба
|21,75
|21,75
|25 — 26
|Елена Веснина
|13,75
|13,75
|25 — 26
|Яна Сизикова
|13,75
|13,75
|27
|Ирина Хромачёва
|8,75
|8,75