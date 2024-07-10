Джокович после травмы летит за 25-м «Шлемом»! Остановит ли его недавний обидчик Медведева?

37-летний Новак Джокович проводит свой первый турнир после драмы, приключившейся с ним на последнем «Ролан Гаррос». Месяц назад один из главных ветеранов ATP-тура выиграл два подряд пятисетовика на парижских кортах, после чего не смог выйти на четвертьфинал с норвежцем Каспером Руудом. Серб был вынужден сняться с французского «Шлема» из-за травмы мениска, которая впоследствии потребовала хирургического вмешательства.

После перенесённой операции само выступление Джоковича в столице Англии долгое время находилось под огромным вопросом. Некоторые эксперты советовали Новаку даже отказаться от игры на траве, чтобы не искушать судьбу в преддверии возвращения на грунт на предстоящей Олимпиаде. Многие куда более молодые теннисисты и теннисистки отказались от Игр в Париже, дабы избежать постоянного перехода с одного покрытия на другое и не рисковать своим здоровьем, но Джокович пошёл на риск и принял решение сначала сыграть на Уимблдоне, а затем побороться ещё и за олимпийское золото. Ведь именно выигрыш главной награды Олимпиады остаётся ключевой задачей в продолжающейся карьере Новака.

В Лондоне Джокович набирает игровые кондиции от матча к матчу, постепенно показывая всё более высокий уровень тенниса. Если в начале турнира, особенно в поединке второго круга с британцем Джейкобом Фирнли, текущее состояние сербского рекордсмена вызывало большие опасения, то в последнем матче Новак показал близкий к оптимальному уровень тенниса во встрече с датчанином Хольгером Руне. Серб завладел инициативой с первого гейма, с ходу выдав серию из 12 выигранных розыгрышей и сумев выбить своего соперника из психологического равновесия. В дальнейшем у Руне было несколько возможностей, чтобы переломить ход встречи, однако в итоге Джокович одержал сверхубедительную победу – 6:3, 6:4, 6:2.

Благодаря этому успеху серб установил ещё несколько интересных достижений. Для Джоковича это 15-й всего и седьмой подряд выход в четвертьфинал «Уимблдона». По количеству выходов в 1/4 финала на английском «Шлеме» он вышел на второе место в истории, превзойдя Крэйга Коннорса (14). Рекордом здесь пока ещё владеет швейцарец Роджер Федерер (18).

Также Новак стал первым теннисистом в истории, кто в 60-й раз сыграет в четвертьфинале «Большого шлема». До этой стадии на «Шлеме» он дошёл в 14-й раз подряд, а последний раз вылетал раньше ещё на US Open — 2020. Причём нельзя сказать, что четыре года назад Новак потерпел поражение. В том матче с испанцем Пабло Карреньо-Бустой сербского теннисиста дисквалифицировали в первом сете за попадание мячом в линейного арбитра. В противном случае впечатляющая серия Новака из выходов в четвертьфиналы ТБШ была бы ещё более внушительной.

Новак Джокович Фото: Julian Finney/Getty Images

Дальше серб сыграет с австралийцем Алексом де Минором. Джокович ведёт в личных противостояниях 2-1, но в нынешнем сезоне соперники обменялись победами, а на траве их ожидает первый очный матч. У Новака зубодробительная статистика на этом покрытии: 119 побед в 138 играх! Алекс же одержал на траве 33 победы и потерпел 17 поражений.

В этом сезоне де Минор впервые в карьере пробился в четвертьфинал английского «Шлема», благодаря чему вошёл в историю австралийского тенниса. 25-летний де Минор стал всего третьим австралийцем в Открытой эре (с 1968 года), добравшимся до четвертьфиналов мэйджоров на трёх покрытиях, вслед за Патриком Рафтером и Ллейтоном Хьюиттом.

В 2024 году уроженец Сиднея играет в самый стабильный теннис в своей жизни. Алекс дебютировал на ТБШ ещё в 2017-м и до нынешнего сезона лишь однажды прорывался в четвертьфинал «Шлема». Любопытно, что это произошло как раз на US Open – 2020, когда дисквалифицировали Джоковича. В этом же году в активе де Минора уже два выхода в четвертьфинал «Шлемов».

Алекс де Минор Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

Месяц назад он впервые вышел в 1/4 финала «Ролан Гаррос», в матче четвёртого круга сумев нанести поражение россиянину Даниилу Медведеву. В том поединке Алекс в серьёзной борьбе уступил в первом сете, но после этого выиграл три следующие партии, отдав всего лишь шесть геймов – 4:6, 6:2, 6:1, 6:3.

Прорваться в полуфинал «РГ»-2024 у австралийского спортсмена не получилось – в четвертьфинале он проиграл будущему финалисту турнира немцу Александру Звереву. Но спустя 11 дней Алекс завоевал девятый титул в карьере, первенствовав на травяном турнире в Хертогенбосхе. Теперь же де Минора ждёт испытание Джоковичем на Уимблдоне.

«Мы с Алексом пару раз в этом году играли на разных покрытиях. Сейчас впервые сыграем на траве. Он один из самых быстрых, если не самый быстрый игрок в туре. Мне придётся изрядно побегать. Но мне по-прежнему нравится бегать, в 37 лет. Так что всё нормально», – высказался Джокович о предстоящем поединке.

Новак 48 раз доходил до полуфинала на ТБШ, 36 раз пробивался в финалы и выиграл 24 трофея. Борьба за 49-е попадание в четвёрку лучших на «Шлемах» точно не станет для серба лёгкой. В оптимальном состоянии Новак точно бы считался безоговорочным фаворитом. Фаворит он и сейчас, однако состояние здоровья и форма серба наверняка вызывают опасения у его фанатов.

Даже в очень успешно сложившейся встрече с Руне в третьем сете Новак всё чаще стал испытывать проблемы с подходом к мячу: в одном из розыгрышей серб дважды оказался на газоне, а каждое такое падение сейчас заставляет с тревогой смотреть на то, как отреагирует его колено. Но если здоровье не подведёт Джоковича в четвертьфинале, то поход за 25-м «Шлемом» должен получить своё продолжение.