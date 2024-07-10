«Он как стена». Алькарас – о Медведеве перед полуфиналом Уимблдона и Испании на Евро

Действующий чемпион Уимблдона Карлос Алькарас в четвертьфинале турнира в четырёх сетах обыграл американца Томми Пола. Испанец проиграл первую партию, но в концовке матча настолько доминировал, что держал в голове стартующий полуфинал Испании с Францией на Евро-2024. На пресс-конференции он рассказал о теннисно-футбольном ритуале с Альваро Моратой и поделился ожиданиями от своего полуфинала с Даниилом Медведевым, которого он назвал «стеной».

«Мы разговариваем с Альваро перед матчами Испании. Это такой ритуал на удачу»

— Очень рад выходу в полуфинал Уимблдона. Доволен своим уровнем игры и с нетерпением жду встречи с Даниилом Медведевым в полуфинале.

— Вы закончили чуть позже старта встречи Испании. Когда у вас матч одновременно с матчем Испании, вы стараетесь побыстрее его закончить, чтобы можно было посмотреть футбол?

— В начале матча, если честно, я об этом не думал. А когда почувствовал, что доминирую в игре, при 5:1 в четвёртом сете подумал об этом. Думал, что успеваю [к началу], но не успел. После своей встречи сделал всё быстро, чтобы успеть немного посмотреть Испанию.

— Вы сегодня общались с кем-то из сборной Испании?

— С Альваро Моратой. Пожелал им удачи. Когда я закончил, он скинул мне фотки, как смотрит игру перед их матчем. Сказал, что всякий раз, когда мы разговариваем, они выигрывают. Так что это такой ритуал на удачу.

— Какие эмоции испытываете от того, что продолжаете выигрывать, даже если не вышли на тот же уровень, какой мы видели в других матчах и на больших турнирах?

— Мы стараемся находить решения. Конечно, очень тяжело показывать свой лучший теннис в каждом матче. Знаю, что будут встречи, в которых не смогу найти свою лучшую игру. Но я всё равно должен стараться их выиграть. То, что делала «Большая тройка» на протяжении своих карьер, они тоже не всегда показывали свой лучший теннис. Но даже так они находили свою хорошую игру для победы в этих матчах. Вот что я думаю. Когда не показываю свой лучший теннис, буду стараться находить решения, чтобы быть чуть лучше, просто чтобы обыграть соперника. Иногда это будет непросто сделать, но иногда бывают матчи, когда я не показывал гениальной игры, но выступал на достаточно хорошем уровне, чтобы выиграть.

«Медведев – как стена. Я могу нанести невероятный удар, но мяч вернётся ко мне»

— На турнире много обсуждают условия, крыша часто закрыта. Кто-то говорит, что трава на Центральном и на первом корте сильно различается. Что вы думаете об условиях в этом году? Кстати, был гол в матче Франции и Испании, не знаю, сказать ли вам, кто забил.

— Не надо (улыбается). Условия под крышей и без неё различаются. И разницу между Центральным и первым кортом я почувствовал. Трава другая, мне приходилось адаптировать свою игру. Мне было некомфортно играть на корте №1, в тех условиях. Но я старался адаптироваться и показывать свой лучший теннис. И в итоге смог найти свой хороший теннис, чтобы почувствовать себя комфортно, хотя это и было нелегко.

— Медведев сказал, что одно из ваших главных сильных качеств – это умение нанести отличный удар с любой позиции на корте. Что думаете об этих словах и какое, на ваш взгляд, его самое сильное качество?

— Рад, что мои соперники так думают. Это значит, что они должны сохранять максимальную концентрацию при каждом ударе. Неважно, атакуют они или обороняются, они знают, что я способен на невероятный удар, на виннер. Здорово, что они так считают.

Самое сложное в игре против Даниила то, что он способен достать любой мяч. Он — как стена. Я могу нанести невероятный удар, но мяч вернётся ко мне. Тяжело играть, думая об этом. Так что скажу, что это самое особенное в игре Даниила.