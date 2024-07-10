Рыбакина одолела украинку на Уимблдоне. В полуфинале Елена сыграет с другой чемпионкой ТБШ

В среду, 10 июля, на Уимблдоне завершились четвертьфиналы в женском одиночном разряде. Первым запуском на центральном корте поставили встречу чемпионки Уимблдона 2022 года Елены Рыбакиной, посеянной под четвёртым номером, и бывшей третьей, а ныне 21-й ракеткой мира украинкой Элиной Свитолиной.

Свитолина уверенно дошла по сетке до матча с Рыбакиной. В третьем круге украинка выбила трёхкратную финалистку турниров «Большого шлема» Онс Жабер (10), дважды выходившую в финал Уимблдона, — 6:1, 7:6. А в 1/8 финала Элина разгромила китаянку Синьюй Ван — 6:2, 6:1. Рыбакина также порадовала своих болельщиков разгромной победой, только пришлась она не на четвёртый раунд, а на третий. Тогда уроженка Москвы отдала лишь один гейм чемпионке Australian Open 2018 года Каролине Возняцки — 6:0, 6:1. А в четвёртом круге Елена прошла Анну Калинскую, после того как та при счёте 3:6, 0:3 снялась из-за травмы.

Перед матчем Рыбакина выделила сильные стороны Свитолиной. «Тяжёлый соперник, хорошо читает игру, хорошо обороняется, может нанести резаный удар. Конечно, будет нелегко. Если я буду играть агрессивно и хорошо подавать, у меня будут все шансы выиграть. Постараюсь сосредоточиваться на себе, и посмотрим, что будет.

Последний раз мы с ней играли на «Ролан Гаррос», это другое покрытие. Зависит от того, как она выйдет на корт. Может, постарается играть более агрессивно из-за того, что здесь трава. Посмотрим, может, попробую посмотреть её матчи здесь. Будет тяжёлый матч. Я постараюсь придерживаться своего плана на игру, действовать агрессивно, выходить к сетке. И подавать надо хорошо», — сказала Елена на пресс-конференции после выхода в четвертьфинал.

Елена Рыбакина подаёт на Уимблдоне-2024 Фото: Julian Finney/Getty Image

Тот матч на «Ролан Гаррос» — 2024 Рыбакина выиграла 6:4, 6:3. А вообще у них паритет в личных встречах: 2-2. Свитолина в трёх сетах обыгрывала соперницу в финале Страсбурга-2020 и в матче за бронзу на Олимпиаде в Токио в 2021 году, а Елена в двух партиях победила Элину в Истбурне-2021.

«Будет ещё одна важная битва, четвертьфинал. Против Елены я пару раз уже играла, так что знаю, чего ожидать. Надеюсь, будет получше в плане моральных сил. Постараюсь поработать над вещами, которые надо будет использовать против неё, и от этого уже буду отталкиваться», – сказала Свитолина на пресс-конференции.

Элина Свитолина на Уимблдоне-2024 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Отчётный четвертьфинал начался с брейка в исполнении Свитолиной, после того как Рыбакина на подаче наошибалась на несколько геймов вперёд. Впрочем, представительница Казахстана уже во втором гейме восстановила равенство. Украинка также далеко не всегда играла точно и подарила сопернице брейк-пойнт, который та реализовала виннерсом, — 1:1.

После этого теннисистки какое-то время брали каждая свою подачу. Казалось, будет тай-брейк, однако всё решил восьмой гейм. Рыбакина мощно отыграла на приёме, заставляя Свитолину ошибаться, и не отдала ни одного очка. И после этого уверенно подала на сет, закончив партию эйсом, — 6:3 за 32 минуты. Невынужденных ошибок у Елены оказалось больше, чем у Элины (11 против четырёх), но это потому лишь, что она играла активно и зачастую успешно. По виннерсам уроженка Москвы почти вчетверо превзошла украинку: 15 против четырёх.

Елена Рыбакина в четвертьфинале Уимблдона-2024 с Элиной Свитолиной Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Во второй партии преимущество Рыбакиной было ещё более ощутимым. Свитолина ни разу не подбиралась к брейк-пойнтам, а Елена дважды взяла подачу Элины. Последние два гейма на своей подаче она забрала под ноль — 6:3, 6:2 за 1 час 2 минуты. За всю игру Рыбакина семь раз подала навылет и записала на свой счёт 28 активно выигранных очков против 15 невынужденных ошибок.

В оставшемся четвертьфинале, который также шёл первым запуском, но не на центральном, а на первом корте, встретились чемпионки «Ролан Гаррос» разных лет: Елена Остапенко (2017) и Барбора Крейчикова (2021). Остапенко, посеянная под 13-м номером, все четыре предыдущие встречи выиграла весьма убедительно. В 1/8 финала она остановила Юлию Путинцеву (6:2, 6:3), которая до этого выбила саму Игу Свёнтек. Крейчиковой также было чем похвастаться: в четвёртом круге она обыграла здорово выступающую в этом сезоне Даниэль Коллинз (11) — 7:5, 6:3.

В личных встречах перевес был у Остапенко: 5-2, в том числе 3-2 на турнирах уровнем от WTA-250 и выше. В 2023-м теннисистки встречались дважды, и обе игры забрала латвийка. Финал травяного турнира в Бирмингеме Елена выиграла со счётом 7:6 (10:8), 6:4.

Елена Остапенко после победы над Барборой Крейчиковой в финале турнира WTA в Бирмингеме в 2023 году Фото: Stephen Pond/Getty Images

Фаворитом новой встречи считалась Остапенко, однако в первом сете Крейчиковой удалось одержать верх. Чешская теннисистка уже в третьем гейме сделала брейк, после чего спокойно держала свою подачу. После счёта 3:2 в пользу Барборы наблюдался самый что ни на есть травяной теннис: пять геймов подряд никто не мог взять хотя бы очко на приёме! И в 10-м гейме Крейчикова подала на партию — 6:4 всего лишь за 32 минуты.

О том, насколько всё контролировала Барбора, свидетельствует статистика. Процент попадания первой подачи у неё составил 83%. Кроме того, на этой первой подаче чешка выиграла 18 из 19 розыгрышей, то есть 95%. Остапенко же показала ужасный процент попадания первой — 46%, — хотя двойных ошибок при этом, как ни странно, не было.

Барбора Крейчикова в четвертьфинале Уимблдона-2024 с Еленой Остапенко Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

Второй сет Остапенко начала лучше. В четвёртом гейме она забрала чужую подачу, а потом ценой немалых усилий, отыграв три брейк-пойнта, подтвердила брейк — 4:1. Однако радоваться латвийке и её болельщикам было рано. Крейчикова прибавила и, проведя ответный брейк в седьмом гейме, в восьмом гейме ушла с двойного брейк-пойнта и сравняла счёт — 4:4. Елена нервничала и кричала матом в адрес своей ложи — её тренер не выдержал и ушёл.

Елена Остапенко в четвертьфинале Уимблдона-2024 с Барборой Крейчиковой Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

В девятом гейме Крейчикова сделала второй брейк подряд, но в 10-м не смогла подать на матч. В итоге всё решилось на тай-брейке: чешка заработала тройной матчбол (6:3) и со второй попытки реализовала его — 6:4, 7:6 (7:4) за 1 час 42 минуты. В этой партии Остапенко собрала пять двойных ошибок и целых 29 невынужденных.

Таким образом, в «верхнем» полуфинале сыграют Рыбакина и Крейчикова — нас ожидает битва чемпионок ТБШ. А из нижней части сетки выбрались менее статусные спортсменки: 37-я ракетка мира хорватка Донна Векич и итальянка Ясмин Паолини (7).

Полуфиналы состоятся в четверг, 11 июля. Финал запланирован на субботу, 13 июля. За всеми событиями Уимблдона-2024 следите на «Чемпионате».