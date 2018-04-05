Осака: я немного устала психологически, ощущаю напряжение ещё с Индиан-Уэллса

Японка Наоми Осака поделилась эмоциями от победы над немкой Лаурой Зигемунд во втором круге турнира в Чарльстоне со счётом 6:3, 7:6 (10:8).

«Думаю, в матче с Зигемунд мне немного повезло. В какой-то момент все эмоции куда-то подевались. Если честно, я смогла выиграть второй сет только потому, что он закончился тай-брейком. Всё могло сложиться иначе.

Наверное, я была слишком напряжена. Такое ощущение у меня ещё с Индиан-Уэллса. Всё проходит так быстро, и я немного устала психологически. Думаю, мне нужно научиться с этим справляться", — приводит слова Осаки официальный сайт тура.

Дарья Касаткина защищает в Чарльстоне свой единственный титул Финалисты Майами Рублёв и Хачанов встретятся с австрийцами в Кубке Дэвиса в Москве, а Касаткина будет защищать свой титул в Чарльстоне.