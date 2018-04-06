Бушар тренируется под руководством бывшего наставника Шараповой

Канадская теннисистка Эжени Бушар тренируется под руководством Роберта Лэнсдорпа, информирует Tennis Life.



Североамериканская спортсменка неудачно провела турнир категории Premier в Чарльстоне (США), уступив в стартовом матче итальянке Саре Эррани. На следующей неделе она планирует принять участие в соревнованиях, которые пройдут в Боготе (Колумбия). Последняя победа Бушар в рамках основной сетки турнира WTA датирована 1 февраля.



Лэнсдорп тренировал экс первую ракетку мира Марию Шарапову с 1998 по 2005 год.

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