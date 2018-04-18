Пуи: со Зверевым я играл плохо. Нужно забыть этот матч и двигаться дальше

Француз Люка Пуи (7) прокомментировал своё поражение от немца Миши Зверева во втором круге «Мастерс 1000» в Монте-Карло со счётом 6:2, 1:6, 6:7 (3:7).



«Я давал ему шансы сделать брейк, играл на недостаточно хорошем уровне. Во втором сете он прибавил, а я по-прежнему показывал низкий уровень тенниса. Затем он перехватил инициативу и действовал агрессивно. Я не чувствовал игровой ритм. Это был такой матч, который нужно забыть и двигаться дальше, переключиться на что-то другое», — приводит слова Пуи официальный сайт ATP.