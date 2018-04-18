М. Зверев: мне даже немного не верится в то, что я выиграл у Пуи

Немец Миша Зверев прокомментировал свою победу над французом Люкой Пуи (7) во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло со счётом 2:6, 6:1, 7:6 (7:3).



«Это была немного неожиданная победа. Я очень рад, и на самом деле мне даже немного не верится в то, что я выиграл. Безусловно, грунт не является моим лучшим покрытием, но в последнее время я неплохо себя на нём чувствую. Конечно, я реже применяю подачу с выходом к сетке по сравнению с быстрыми покрытиями, но несколько раз я делал это здесь, и получалось неплохо.



В первом сете я допускал много ошибок с несложных мячей, особенно когда бил с бэкхенда. Это расстраивало, но я старался не переживать слишком сильно, потому что понимал, что как только начну попадать этими ударами, ход матча может быстро перевернуться. Именно это и произошло во второй партии. В третьем сете до последнего момента шла равная борьба. Я был бы рад вне зависимости от его результата, потому что прибавлял по ходу матча и показывал хороший теннис», — приводит слова Зверева официальный сайт тура.

Без права на ошибку. Надаль защищает титул в Монте-Карло и первое место На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Латвией за место в элите.