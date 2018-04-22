Севастова: думаю, в России достаточно сильных игроков, чтобы выбраться из ямы

Латвийка Анастасия Севастова прокомментировала свою победу над Екатериной Макаровой в матче плей-офф Кубка Федерации, которая вывела сборную Латвию во вторую Мировую группу — 2019.



«Мне кажется, что победить Катю Макарову мне помогло то, что я смотрела предыдущую встречу, когда она играла с Алёной Остапенко. И я начала матч по-другому в сравнении с нашей игрой в Дубае. Да и в принципе на грунте мне легче ей противостоять. Она отлично играет в теннис, и мне всегда было с ней тяжело. В этот раз я боролась до конца, и это тоже было важно. Во втором сете она играла лучше, сразу сделала брейк и была впереди. Было очень близко к третьему сету. Важно было взять гейм после 4:5, а при счёте 6:5 я уже играла спокойно.



Имело значение и начало матча, ведь когда плохо начинаешь, то очень сложно войти в игру. Нужно было всегда быть в игре, сосредоточенной только на ней. Я знала, что в какой-то решающий момент она допустит ошибку. Ведь у Кати тоже нервы, она не робот.



Мы всегда играли в этой странной группе, где тридцать команд, и решающей у нас всегда была пара — там ведь только две одиночные игры и одна парная. Так что я даже не знаю, выигрывала ли раньше решающий матч.



Мне кажется, что в первый день я волновалась намного больше, ведь мы никогда не играли в таком формате. Во второй же получилось расслабиться. Счёт был 2-1, и нам нечего было терять. И даже если бы было наоборот, то это тоже было бы не страшно. Мы выступаем не дома, против России, за которую играют лучшие теннисистки. На второй день я немного успокоилась, не было такого волнения, и я начала играть спокойнее.



Чтобы вернуться на более высокую позицию, России нужно приехать с хорошим составом. Потому что там всё очень быстро: одна неделя и три матча. Нельзя проиграть первый матч и чувствовать себя спокойно, потому что впереди ещё есть возможность реабилитироваться. Нет. Но я думаю, что в сборной России есть достаточно сильных игроков в топ-50 и топ-100, чтобы они выбрались из этой ямы», — приводит слова Севастовой официальный сайт ФТР.