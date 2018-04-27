Надаль отыграл три сетбола и победил Клижана в 1/4 финала турнира в Барселоне

Испанец Рафаэль Надаль (1) вышел в полуфинал турнира категории ATP 500 в Барселоне (Испания), обыграв словака Мартина Клижана в двух партиях — 6:0, 7:5. На старте второго сета Клижан сделал брейк и удерживал преимущество до счёта 5:3, а на своей подаче у него было три сетбола.



Поединок продлился 1 час 46 минут. Надаль выполнил 2 эйса, допустил 3 двойные ошибки и использовал 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Клижана 2 подачи навылет, 1 двойная и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.



Следующим оппонентом Рафаэля станет либо его соотечественник Роберто Баутиста-Агут (8), либо бельгиец Давид Гоффен (4).