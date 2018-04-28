Надаль: у меня не было таких сетов с тех пор, как я вернулся после травмы

Испанец Рафаэль Надаль, победивший словака Мартина Клижана в четвертьфинале турнира в Барселоне со счётом 6:0, 7:5, прокомментировал эту игру. Во второй партии Клижан подавал на сет, и у него было три сетбола.



«Что произошло во втором сете? Просто сопернику тоже хотелось победить, и он играл очень хорошо. Мне было нелегко. Мартин выиграл здесь уже пять матчей подряд, никто не подарил ему путёвку в четвертьфинал. Я здорово провёл первый сет, но во втором стал играть мягко и плоско. У меня были шансы сделать обратный брейк, однако я ими не воспользовался. Я продолжал биться, и при счёте 5:4 в его пользу мне немного повезло. Я отыгрался, а затем сделал ещё один брейк, выиграв матч.



Во время перехода перед 12-м геймом я настраивался на то, чтобы вновь взять его подачу. Было подходящее время для того, чтобы действовать агрессивно, атаковать. Мне удалось сделать это, и я очень рад. Мартин — тяжёлый соперник, он сумел создать мне проблемы, но я победил. У меня не было таких сетов с тех пор, как я вернулся к выступлениям после травмы. Здорово, что я прошёл дальше. Из турнира вылетели Тим, Димитров… Простых матчей и лёгких соперников не бывает, и этот турнир — лучший показатель», — приводит слова Надаля Tennis World USA.

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