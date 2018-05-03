Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис /

Квитова вышла в полуфинал турнира в Праге, победив Синякову

Квитова вышла в полуфинал турнира в Праге, победив Синякову
Теннис / WTA

Чешская теннисистка Петра Квитова (2) вышла в полуфинал турнира в Праге, в двух сетах обыграв свою соотечественницу Катержину Синякову (8) со счётом 6:3, 6:3. Поединок продолжался 1 час 10 минут. Петра 1 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 4 двойные ошибки и 2 брейка.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию этого противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Синякова — Квитова в Праге.

За выход в финал Квитова поспорит либо с китаянкой Чжан Шуай (6), либо с представительницей Италии Ясмине Паолини (LL).

Прага 2018. 1/4 финала
03 мая 2018 года, четверг. 12:10 МСК
Катержина
Синякова
Петра
Квитова
3:6 3:6
Дома и корты помогают. Александр Зверев хочет повторить успех в Мюнхене
Третья ракетка мира Александр Зверев возглавил сетку Мюнхена, где он постарается защитить прошлогодний титул.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент