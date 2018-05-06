Кырстя победила Синякову в первом круге турнира в Мадриде и сыграет с Касаткиной

Румынка Сорана Кырстя вышла во второй раунд турнира категории Premier Mandatory в Мадриде (Испания), обыграв чешку Катержину Синякову в трёх партиях — 6:4, 2:6, 6:4. В третьем сете Синякова едва не отыгралась со счёта 1:5.



Теннисистки провели на корте 2 часа 4 минуты. Кырстя выполнила четыре эйса, допустила две двойные ошибки и использовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Синяковой три подачи навылет, три двойные и четыре реализованных брейк-пойнта из 10.



Следующей соперницей Сораны станет россиянка Дарья Касаткина (14).

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