Соперницей Шараповой в третьем круге турнира в Мадриде будет Младенович

Французская теннисистка Кристина Младенович пробилась в третий круг турнира в Мадриде (Испания), обыграв представительницу Китая Чжан Шуай со счётом 6:4, 4:6, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 58 минут. Кристина трижды подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 4 из 5 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в столице Испании Младенович поспорит с пятикратной победительницей турниров «Большого шлема» россиянкой Марией Шараповой.

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