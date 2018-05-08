Шарапова: мне пришлось изрядно потрудиться для победы над Бегу

Российская теннисистка Мария Шарапова прокомментировала свою победу над румынкой Ириной Бегу во втором круге турнира в Мадриде со счётом 7:5, 6:1.

«Я проделала много работы по ходу матча. Конечно, уступать с брейком в начале обоих сетов — это непросто. Несмотря на то что в первом сете я не показала своей лучшей игры, я сумела вытащить партию. Несколько розыгрышей прошли в очень упорной борьбе. Но я боролась, особенно в последнем гейме. Затем у меня появилась возможность прибавить. Думаю, мне это отлично удалось, особенно в последних шести геймах. Я была агрессивна, играла глубоко и гораздо лучше действовала на приёме. Это точно поможет мне в дальнейшем.

Противостоять сопернице с такой подачей, к тому же на высоте — это нелегко. Думаю, ей нравится высокий отскок мяча. Кроме того, у неё мощные удары с форхенда. Ей нравится, когда мяч приходит после высокого отскока. Это даёт ей время вернуться и занять удобную позицию на корте.

Ирина — отличная теннисистка. Сегодня мне пришлось изрядно потрудиться для победы. Я заиграла активно благодаря своему настрою. Это мне понравилось больше всего", — цитирует Шарапову официальный сайт тура.

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