Шарапова: Младенович нравится играть агрессивно, а её бэкхенд очень вариативен

Россиянка Мария Шарапова поделилась ожиданиями от матча с француженкой Кристиной Младенович в третьем круге турнира Premier Mandatory в Мадриде.



«Её бэкхенд очень вариативен. Ей не нравится остро пробивать с бэкхенда так часто, как с форхенда. Она часто выполняет резаные, укороченные, особенно находясь в обороне. Для меня это не секрет, ведь мы играли несколько раз, хотя в последнее время не встречались. Кроме того, ей нравится играть агрессивно. Не думаю, что оборона — её любимый стиль. Думаю, она любит атаковать и предпочитает делать именно это», — приводит слова Шараповой официальный сайт WTA.

Шарапова победила Бегу во втором круге турнира в Мадриде

«Место в топ-60 — это не для меня». Шарапова прервала чёрную серию Мария Шарапова в Мадриде прервала серию из четырёх поражений, начавшуюся в январе. В столице Испании её тайно поддерживает бойфренд.