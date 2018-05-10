Веснина: рада, что наш матч перенесли и мы сыграли в хорошую погоду

Российская теннисистка Елена Веснина поделилась впечатлениями от выхода в четвертьфинал турнира в Мадриде в парном разряде. Во втором круге она со своей соотечественницей Екатериной Макаровой обыграла австралийку Дарью Гаврилову и представительницу Китайского Тайбэя Се Шувэй со счётом 6:4, 6:4.

За выход в полуфинал соревнований в столице Испании олимпийские чемпионки 2016 года поспорят с представительницей Польши Алицией Росольской и американкой Эбигейл Спирс.

«Нелегко было весь день провести на стадионе. Мы рады, что накануне наш матч перенесли и мы смогли сыграть в хорошую погоду.

Росольска и Спирс отлично играют в паре. Кажется, они начали играть вместе в этом году. Это будет сложный матч для нас. Нам нужно будет играть уверенно, на хорошем уровне, потому что, если случится спад, у нас будут проблемы", — цитирует Веснину официальный сайт тура.

Макарова и Веснина вышли в четвертьфинал турнира в Мадриде в парном разряде