Макарова: рада, что мы смогли победить Гаврилову и Се Шувэй в двух сетах

Российская теннисистка Екатерина Макарова поделилась впечатлениями от выхода в четвертьфинал турнира в Мадриде в парном разряде. Во втором круге она со своей соотечественницей Еленой Весниной обыграла австралийку Дарью Гаврилову и представительницу Китайского Тайбэя Се Шувэй со счётом 6:4, 6:4.

За выход в полуфинал соревнований в столице Испании олимпийские чемпионки 2016 года поспорят с представительницей Польши Алицией Росольской и американкой Эбигейл Спирс.

«Это был очень хороший матч для нас, потому что мы впервые играли на грунте в этом сезоне. У нас были непростые соперницы. Мы очень рады, что смогли победить в двух сетах. Мы сыграли достаточно уверенно», — приводит слова Макаровой официальный сайт тура.

Макарова и Веснина вышли в четвертьфинал турнира в Мадриде в парном разряде