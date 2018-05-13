Бушар снялась с турнира ITF во Франции из-за проблем с мышцами пресса

24-летняя канадка Эжени Бушар, занимающая сейчас 118-ю строчку рейтинг-листа, планировавшая получить игровую практику на уровне ITF, не сыграла на турнире под эгидой ITF во Франции. Бушар должна была встретиться с другой теннисисткой, ранее входившей в топ-10 — немкой Андреа Петкович, — но снялась из-за боли в районе пресса, появившейся во время одной из тренировок перед игрой. Об этом сообщает Tennis World USA.



На следующей неделе Эжени заявлена на турнир ITF в Трнаве (Словакия), а ещё через неделю она должна принять участие в квалификации «Ролан Гаррос».

Бушар обыграла Цуренко и вывела Канаду вперёд в матче Кубка Федерации с Украиной