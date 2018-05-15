Осака: мне кажется, у всех опыта игры на грунте больше, чем у меня

Японка Наоми Осака, обыгравшая в первом круге турнира в Риме Викторию Азаренко из Беларуси со счётом 6:0, 6:3, призналась, что пока не очень комфортно себя чувствует на грунтовом покрытии.

«Я чувствую, что если бы провела больше матчей на грунте, то лучше поняла бы это покрытие и, возможно, стала лучше выступать на нём. Мне кажется, у всех опыта игры на грунте больше, чем у меня. Надеюсь, я смогу побольше выступать на грунтовых турнирах. Посмотрим, к чему это приведёт.

Иногда я выставляю ногу в сторону, чтобы скользить, и падаю. Есть разные грунтовые корты, одни более быстрые, другие медленные. Я пытаюсь понять, как определить разницу. На грунтовом корте может попасться небольшая яма. Также в какой-то момент нога может просто остановиться. На харде, когда я пытаюсь скользить, понимаю дистанцию, которую преодолею. Но на грунте я в этом не уверена. Не знаю, как это объяснить, но пока мне на грунте не очень комфортно. Я знаю, что многие выросли на красных грунтовых кортах. Хотелось бы и мне так же комфортно чувствовать себя на этом покрытии.

После Чарльстона я отправилась домой, затем сыграла в Кубке Федерации, и это было здорово. Такой атмосферы я никогда не ощущала. Затем я поехала в Хорватию и усердно тренировалась. Потом был Мадрид, но выступила я там не лучшим образом.

Затем я вернулась домой, много времени потратила на видеоигры и друзей. Тренер Саша Бажин был с нами, и мы отправились на яхту. Было здорово", — цитирует Осаку официальный сайт тура.

Осака: очень рада, что выиграла первый сет в матче с Азаренко со счётом 6:0

Азаренко уступила Осаке на турнире в Риме, проиграв первый сет со счётом 0:6