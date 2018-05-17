В 17:30 по московскому времени начнётся матч третьего круга турнира в Риме (Италия), в котором сыграют представительница Австралии Дарья Гаврилова и россиянка Мария Шарапова. По личным встречам счёт ничейный — 1-1.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этого противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Гаврилова — Шарапова в Риме.
Победительница этого поединка за выход в полуфинал соревнований в Риме поспорит либо с британкой Йоханной Контой, либо с представительницей Латвии Еленой Остапенко (5).
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