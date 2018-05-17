Надаль: Шаповалов здорово подавал, но один брейк изменил игру

Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль (1) поделился эмоциями после победы над канадцем Денисом Шаповаловым со счётом 6:4, 6:1 в третьем круге «Мастерса» в Риме.
«Я снова продемонстрировал солидную игру. На старте поединка у меня были ошибки на приёме, но при этом на подаче я действовал безукоризненно. Шаповалов прекрасно подавал, но затем мне удалось сделать брейк, после чего игра изменилась», — приводит слова Надаля пресс-служба ATP.
Надаль вернёт себе звание первой ракетки мира, если завоюет титул на соревнованиях в столице Италии.
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