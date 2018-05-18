Надаль: чтобы обыграть Фоньини, необходимо показать идеальный теннис

Испанский теннисист Рафаэль Надаль (1) вышел в четвертьфинал грунтового «Мастерса» в Риме, обыграв в двух сетах канадца Дениса Шаповалова со счётом 6:4, 6:1. За выход в полуфинал вторая ракетка мира поспорит с итальянцем Фабио Фоньини.



«Это будет тяжёлый матч против отличного теннисиста, обладающего талантом. Я понимаю, что мне необходимо показать идеальную игру, чтобы рассчитывать на успех в поединке и продолжить претендовать на победу в турнире. Надеюсь, что буду готов к любому развитию событий и сыграю в правильном ключе», — цитирует Надаля пресс-служба ATP.



В случае победы на соревнованиях в столице Италии 16-кратный победитель турниров «Большого шлема» вернётся на первое место в рейтинге WTA.

Транзитом через Рим. Надаль может вернуть первое место, если завоюет титул Рафаэль Надаль может сместить Федерера с трона и приехать на «Ролан Гаррос» в качестве первой ракетки мира, если выиграет «Мастерс» в Риме.

Не железный, но всё ещё великий. Надаль уступил первое место Федереру Доминик Тим сенсационно победил Рафаэля Надаля в Мадриде. Роджер Федерер, не игравший с марта, вернётся на вершину.