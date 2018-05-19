Текстовая онлайн-трансляция полуфинала Шарапова — Халеп на турнире в Риме

Россиянка Мария Шарапова в полуфинале турнира в Риме сыграет с румынкой Симоной Халеп (1). Поединок начнётся в 18:00 по московскому времени. В очном противостоянии впереди Мария — 7-1, однако предыдущий матч, состоявшийся на соревнованиях в Пекине в 2017 году, завершился в пользу Симоны.
«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.
Победительница этого поединка за титул поспорит с украинкой Элиной Свитолиной, обыгравшей эстонку Анетт Контавейт со счётом 6:4, 6:3. Финал состоится 20 мая.
Королева марафонов. Первый большой полуфинал Шараповой за три года
Шарапова за три часа прошла Остапенко в Риме, Джокович пожаловался на неравные условия, кот выбежал на корт, Контавейт разгромила Возняцки.
Шарапову посеют. Впервые за два года Мария попала в число сеяных на «Шлеме»
Шарапова вышла в 1/4 финала в Риме, «баранка» не спасла Касаткину, Надаль мчится к первой строчке, Конте не дали пообщаться с тренером.