Курье: если Серена дойдёт до второй недели в Париже, остановить её будет сложно

Бывшая первая ракетка мира Джим Курье поделился ожиданиями от выступления 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема» Серены Уильямс на Открытом чемпионате Франции.
«Если Серена есть в турнирной сетке, сбрасывать со счетов её нельзя. Ей не хватает игровой практики, и в первых раундах она будет достаточно уязвима, так как будет стараться найти свою форму и обрести уверенность в собственных силах. Но если она дойдёт до второй недели, остановить её будет сложно», — приводит слова Курье Reuters.
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На экраны выходит фильм о Серене Уильямс. Американка рассказала, что хочет родить ещё двоих детей, при этом у неё большие планы и на корте.