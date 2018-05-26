Симон: Тим, поздравляю с отличным турниром и со всем, чего ты достиг на грунте!

Француз Жиль Симон поздравил оппонента по финальному матчу турнира категории ATP 250 в Лионе (Франция), австрийца Доминика Тима, с успешными выступлениями на песчаном покрытии. Тим обыграл Симона со счётом 3:6, 7:6 (7:1), 6:1, а за две недели до этого вышел в финал «Мастерс 1000» в Мадриде, победив по пути испанца Рафаэля Надаля.



«Поздравляю с отличным матчем, отличным турниром и со всем, чего ты достиг на грунте! Победа над Рафой в Мадриде была очень впечатляющей. Ты крепкий орешек, обыграть тебя всегда тяжело. Ещё раз поздравляю!» — приводит слова Симона с церемонии награждения официальный сайт тура.

Тим одержал волевую победу над Симоном в финале турнира в Лионе