В основные сетки «Ролан Гаррос — 2018» прошло уже девять «лаки-лузеров»

В сетках «Ролан Гаррос — 2018» в одиночных разрядах произошло уже девять снятий до начала матчей, и, соответственно, в основу прошло девять «лаки-лузеров» — игроков, потерпевших поражение в финальном раунде квалификации, но попавших в основную сетку. В женском турнире после жеребьёвки от выступления отказались швейцарка Тимя Бачински и румынка Моника Никулеску. Их заменили словенка Далила Якупович и голландка Аранча Рус соответственно.



В мужской сетке от участия отказались россиянин Андрей Рублёв, южнокореец Чхун Хён, сербы Филип Краинович и Виктор Троицки, украинец Александр Долгополов и Лу Яньсюнь с Китайского Тайбэя. Также вынужденно снялся аргентинец Николас Киккер, обвиняемый в организации договорных матчей на челленджерах и временно отстранённый от выступлений.



Участниками основной сетки в результате стали немец Оскар Отте, египтянин Мохамед Сафват, канадец Петер Полански, украинец Сергей Стаховский, эстонец Юрген Зопп, бельгиец Рубен Бемельманс и итальянец Симоне Болелли.

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