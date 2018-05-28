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Симон обыграл Басилашвили в первом раунде «Ролан Гаррос»

Симон обыграл Басилашвили в первом раунде «Ролан Гаррос»
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Француз Жиль Симон прошёл во второй круг Открытого чемпионата Франции, в четырёх сетах одолев представителя Грузии Николоза Басилашвили – 6:4, 6:0, 6:7 (4:7), 6:4.

Продолжительность матча составила ровно три часа. На счету француза 15 эйсов, 2 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 18. Его соперник выполнил 4 подачи навылет, допустил 9 двойных ошибок и реализовал 1 брейк-пойнт из 5.

Соперником Симона по следующему раунду станет победитель пары Фрэнсис Тиафо (США) – Сэм Куэрри (США, 12).

В параллельном матче первого раунда 19-летний норвежец Каспер Рууд в пяти партиях обыграл представителя Австралии Джордана Томпсона – 6:1, 6:4, 2:6, 4:6, 6:3.

В матче второго круга «Ролан Гаррос»—2018 Рууд встретится с испанцем Альбертом Рамос-Ваньоласом.

Будучи 157-й ракеткой мира, Рууд на втором турнире "Большого шлема" в году забирается во второй круг – на Открытом чемпионате Австралии он так же, в пяти сетах, обыграл француза Кентена Алиса.

На прошлогодних соревнованиях категории "ATP-500" в Рио-де-Жанейро Каспер добрался до полуфинала, однако, не реализовав матчбола, уступил опытному испанцу Пабло Карреньо-Бусте.

Ролан Гаррос (м) 2018. 1-й круг
28 мая 2018 года, понедельник. 15:35 МСК
Джордан
Томпсон
Каспер
Рууд
1:6 4:6 6:2 6:4 3:6
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Ролан Гаррос (м) 2018. 1-й круг
28 мая 2018 года, понедельник. 15:40 МСК
Николоз
Басилашвили
Жиль
Симон
4:6 0:6 7:6 4:6
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