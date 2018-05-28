Симон обыграл Басилашвили в первом раунде «Ролан Гаррос»

Француз Жиль Симон прошёл во второй круг Открытого чемпионата Франции, в четырёх сетах одолев представителя Грузии Николоза Басилашвили – 6:4, 6:0, 6:7 (4:7), 6:4.



Продолжительность матча составила ровно три часа. На счету француза 15 эйсов, 2 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 18. Его соперник выполнил 4 подачи навылет, допустил 9 двойных ошибок и реализовал 1 брейк-пойнт из 5.



Соперником Симона по следующему раунду станет победитель пары Фрэнсис Тиафо (США) – Сэм Куэрри (США, 12).



В параллельном матче первого раунда 19-летний норвежец Каспер Рууд в пяти партиях обыграл представителя Австралии Джордана Томпсона – 6:1, 6:4, 2:6, 4:6, 6:3.



В матче второго круга «Ролан Гаррос»—2018 Рууд встретится с испанцем Альбертом Рамос-Ваньоласом.



Будучи 157-й ракеткой мира, Рууд на втором турнире "Большого шлема" в году забирается во второй круг – на Открытом чемпионате Австралии он так же, в пяти сетах, обыграл француза Кентена Алиса.



На прошлогодних соревнованиях категории "ATP-500" в Рио-де-Жанейро Каспер добрался до полуфинала, однако, не реализовав матчбола, уступил опытному испанцу Пабло Карреньо-Бусте.

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